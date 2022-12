"1899" und "Kleo" für Critics Choice TV Award nominiert

Sowohl "1899" als auch "Kleo" können sich Hoffnungen auf einen Critics Choice TV Award machen. Beide deutschen Netflix-Produktionen stehen in der Kategorie "Best Foreign Language Series" auf der nun veröffentlichten Nominiertenliste.

Die meisten Nominierungen, gesamt sechs, holte sich die ABC-Sitcom "Abbott Elementary", gefolgt von der finalen Staffel von Better Call Saul" mit fünf. Mit jeweils vier Nennungen wurden bedacht: "Reservation Dogs", "The Good Fight" und Gaslit".

Die Gewinner werden am 15. Januar in einer feierlichen Gala im Fairmont Century Plaza in Los Angeles bekanntgegeben. The CW strahlt die Verleihung in den USA live aus.

Die Nominierungen im Überblick