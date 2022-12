Google: nach diesen Serien und Filmen suchten deutsche User

Google hat auch 2022 zahlreiche Begriffe nach Themengebieten sortiert und nach Anfrage-Häufigkeit gelistet. Dass Wladimir Putin in der Kategorie "Persönlichkeiten" am häufigsten gegoogelt wurde, dürfte nicht überraschen. Aber dass Johnny Depp und Amber Heard die Plätze zwei und drei einnehmen, zeigt, wie sehr der bizarre Prozess auch hierzulande auf Interesse stieß.

Im Segment Serie "siegte" die Netflix-Produktion "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story", wobei Google sie in seiner Liste mit dem Begriffspaar "Jeffrey Dahmer" abbildet. Auch Rang zwei ging an Netflix, dessen Serie "Stranger Things" oft eingegeben wurde. Danach folgt "House of the Dragon". Auffällig: Amazons "Die Ringe der Macht"-Produktion" kam nicht unter die ersten Zehn.

Der am meisten ins Suchfeld eingegebene Filmtitel war "Don't Look Up". Nicht zwingend zu erwarten: Nach dem Horrorfilm "Smile" wurde 2022 ebenfalls sehr häufig gesucht. Und mit "Rheingold" schaffte es sogar eine deutsche Produktion in die Film-Top-10.

Alle Rankings gibt's hier.

Serien

1. Jeffrey Dahmer

2. Stranger Things

3. House of the Dragon

4. Euphoria

5. The Watcher

6. Inventing Anna

7. LOL

8. Der Palast

9. Moon Knight

10. The Boys

Filme

1. Don't Look Up

2. Smile

3. Eternals

4. Uncharted

5. Top Gun

6. Black Adam

7. Thor: Love and Thunder

8. Rheingold

9. Encanto

10. Purple Hearts