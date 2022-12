"Balconies" eröffnet Filmschau Baden-Württemberg

Mit Anja Gurres' "Balconies" wird heute Abend die Filmschau Baden-Württemberg eröffnet, in deren Rahmen bis kommenden Sonntag in Stuttgart insgesamt mehr als 100 Filme zu sehen sein werden. Zum Abschluss werden die Baden-Württembergischen Filmpreise verliehen.

Mit Anja Guerres' Langfilmdebüt "Balconies", das bereits beim Filmfest Hamburg zu sehen gewesen war, wird heute Abend in den Stuttgarter Innenstadtkinos die Filmschau Baden-Württemberg eröffnet, in deren Rahmen bis 11. Dezember 110 Filme gezeigt werden. Darüber hinaus werden im Rahmen der Filmschau Baden-Württemberg zahlreiche Panels, Masterclasses und Workshops angeboten. Den Auftakt macht beispielsweise bereits heute ab 17.30 Uhr im Kinosaal Gloria 2 der Innenstadtkinos ein von Festivalleiter Oliver Mahn vom Filmbüro Baden-Württemberg moderiertes Podium, das sich mit der Filmpolitik des Landes Baden-Württemberg beschäftigt. Zu den Teilnehmern zählen Arne Braun, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, MFG-Geschäftsführer Carl Bergengruen und Susanne Marschall, Direktorin des Zentrums für Medienkompetenz an der Universität Tübingen.

Morgen Abend wird dann im Cinema der Wettbewerb um die Baden-Württembergischen Jugendfilmpreise eröffnet, der ebenso im Rahmen der Filmschau Baden-Württemberg vergeben wird wie die Baden-Württembergischen Filmpreise, die zum Abschluss des fünftägigen Festivals am Sonntagabend in der Kulturlounge Dürnitz im Alten Schloss Stuttgart verliehen werden. Bereits fest steht der ehemalige Kaufmännische Geschäftsführer der Film- und Medienfestival gGmbH, Dieter Krauß, als Ehrenfilmpreisträger.

Weitere Informationen zur Filmschau Baden-Württemberg unter www.filmschaubw.de.