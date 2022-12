Kaufcharts: Paradiesische Zustände

Im DVD-Ranking war "Top Gun: Maverick" kurzeitig abgerutscht; jetzt kehrte der Paramount-Überflieger auf seinen Stammplatz zurück. Rang zwei geht an Star-Gespann Julia Roberts und George Clooney, die mit ihrem Fell-Good-Movie "Ticket ins Paradies" bis auf Position zwei vorstürmen. Danach folgen zwei weitere Neueinsteiger, die auf das Konto des Labels Edel: Motion gehen: Staffel elf der öffentlich wenig beachteten Serie "Death in Paradise", die aber nun schon viele Jahre eine feste Fanbase besitzt. Dazu kommt zeitgerecht das "Death in Paradise"-Special "Weihnachten unter Palmen" auf Platz drei. "Meine Stunden mit Leo" steigt ebenfalls neu auf Rang sieben ein.

Im Blu-ray-Segment bleibt "Top Gun: Maverick" ebenso vorn, gefolgt von "Thor: Love and Thunder". "Ticket ins Paradies" gelingt der Sprung auf Platz drei. Neuauflagen von "Reservoir Dogs" und der "Final Destination"-Reihe zeigen sich auf den Positionen acht und neun.

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf