"Elvis" rockt die AACTA Awards

Baz Luhrmanns Biopic über den King of Rock'n'Roll war mit insgesamt elf Preisen der große Abräumer bei der jährlichen Preisverleihung der Australian Academy of Cinema and Television Arts.

Triumph in der Heimat für Baz Luhrmann. Der australische Regisseur wurde für sein Biopic "Elvis" bei der jährlichen Preisverleihung der Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA Awards) nicht nur als bester Regisseur ausgezeichnet, der Film selbst gewann auch in der Kategorie "Bester Film".

Ebenfalls ausgezeichnet wurden u.a. Elvis-Darsteller Austin Butler als bester Hauptdarsteller, die australische Schauspielerin Olivia DeJonge für ihre Rolle als Priscilla Presley als beste Nebendarstellerin, Mandy Walker für die beste Kamera und Catherine Martin für das beste Kostüm sowie Matt Villa und Jonathan Redmond für den besten Schnitt. Insgesamt holte "Elvis" elf AACTA Awards.

Der AACTA Award für die beste Hauptdarstellerin ging an Leah Purcell für ihre Rolle in The Drover's Wife - Die Legende von Molly Johnson", Sean Harris wurde für eine Rolle in "The Stranger", für den Thomas M Wright den Drehbuchpreis erhielt, als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

In den TV-Kategorien erhielt "Mystery Road: Origin" den AACTA Award als beste Dramaserie; deren Hauptdarsteller Tuull Narkle und Mark Coles Smith wurden als beste Hauptdarsteller in einer Dramaserie, der Regisseur der dritten Folge, Dylan River, als für die beste Regie ausgezeichnet. "The Twelve" gewann als beste Miniserie, "Shaun Micallef's Mad as Hell" als bestes Comedy-Programm.

Alle Gewinner der AACTA Awards unter www.aacta.org.