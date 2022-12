"Avatar: The Way of Water" feiert umjubelte Weltpremiere in London

13 Jahre nach dem weltweit erfolgreichsten Film aller Zeiten startet "Avatar: The Way of Water" in der kommenden Woche in den Kinos. Jetzt wurde in London eine umjubelte Weltpremiere gefeiert.

Knapp 13 Jahre sind vergangen, seitdem Avatar - Aufbruch nach Pandora" mit einem Gesamteinspiel von knapp drei Mrd. Dollar zum weltweit erfolgreichsten Film aller Zeiten avancierte. Doch darum ging es Produzent Jon Landau nicht, wie er unlängst im Interview mit Blickpunkt:Film zum bevorstehenden Kinostart von Avatar: The Way of Water" in der kommenden Woche betonte. Es gehe ihm vielmehr um das Publikum, um die Menschen, die man erreichen wolle.

Landau zählte auch zu den Gästen, als das Sequel jetzt am Leicester Square in London seine Weltpremiere feierte. Neben ihm genossen Regisseur und Autor James Cameron sowie die Darsteller Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Joel David Moore, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell und Bailey Bass.

"Avatar: The Way of Water" startet am 14. Dezember in den deutschen Kinos.