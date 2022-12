Sarandos zu "Wednesday"-Erfolg

Vor dem Hintergrund des aktuellen Erfolgs der Serie "Wednesday" sagte Ted Sarandos, Co-CEO-Netflix, auf der UBS Global Technology, Media & Telecom Conference, dass sein Unternehmen damit die Fähigkeit unterstreiche, Inhalte zu schaffen, die weltweit Anklang fänden.

"In Korea, Indien und Japan ist die Serie unter den Top 3, also in all den Ländern, die lokale Inhalte bevorzugen. Wir stärken also sowohl unsere Fähigkeit, lokale Inhalte zu produzieren, als auch unsere Fähigkeit, dies von überall aus zu tun. Und dieser Schwerpunkt auf dem lokalen Markt hilft uns enorm dabei, Geschichten von so ziemlich überall her zu erzählen, was uns eine viel größere Vielfalt an Geschichten ermöglicht", so Sarandos wörtlich.

Interessant auch, wie Netflix-Manager den bereits angekündigten Kurswechsel in der Außendarstellung verbalisieren: So erklärte Sarandos nicht, dass die Inhalte-Produktion der Schlüssel zu noch mehr Abonnenten sei, sondern zur Rentabilität. Netflix hatte im letzten Quartalsbericht geschrieben, dass es 2023 keine Prognosen mehr für Abobestands-Zahlen geben werden, sondern andere Kennziffern in den Vordergrund gerückt würden.

Des Weiteren wiederholte Sarandos Aussagen seines Co-Chefs Reed Hastings, wonach man keinesfalls beabsichtige, für Live-Sportrechte zu bieten: "Wir haben noch keinen Profit aus der Vermietung von Sportübertragungen gesehen", sagte Sarandos in seiner Keynote. Und: "Wir sagen nicht, dass es das nie geben wird", aber "dramatisch teure" Rechte würden Sport zu einem "Verlustbringer" machen. "Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ohne Sport doppelt so groß werden können wie wir sind", so Sarandos.