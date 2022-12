Umfrage "Fokus Austria", Teil 2: Aussichten: Heiter bis wolkig

Leiter von österreichischen Brancheneinrichtungen evaluieren den Status quo der österreichischen Branche und formulieren, worin sie die künftigen Aufgaben sehen. Die große Umfrage erschien im aktuellen Sonderheft "Fokus:Austria". Hier lesen Sie Teil 2.

Die Frage lautete: Worin liegen die größten Herausforderungen für die Branche und wie positionieren Sie sich dazu?

Dietlind Rott, Leiterin Evergreen Prisma & LAFC und Green Film Consultant

"Zeitnahes Umlenken erforderlich"

Die aktuelle Krisensituation zeigt deutlich, dass ein zeitnahes Umlenken in Sachen Energie und Klima zwingend erforderlich ist. Für die grüne Transformation ist es wichtig, dass Systeme und Maßnahmen, die nun krisenbedingt etwa durch Energieknappheit etabliert werden, die notwendigen Bestrebungen und erreichten Meilensteine nicht unterwandern, sondern unterstützen und zügig vorantreiben. Auf dieser Grundlage können sich wirksame Maßnahmen potentiell auch auf Ebenen etablieren, die vor der Energiekrise kaum denkbar oder umsetzbar schienen. Für eine tragfähige Umsetzung braucht es die gezielte Abstimmung genauso wie innovative Ideen. Auch die relativ schnell umsetzbaren Maßnahmen, die sich positiv auf die individuelle Selbstwirksamkeit auswirken wie etwa Sparsamkeit, Verzicht und die Stärkung des grünen Bewusstseins durch praxisnahe Weiterbildung sind hier zu erwähnen. Für einen möglichst konstruktiven Umgang mit der Verunsicherung, die durch die bereits klar im Alltag wahrnehmbaren und für die nahe Zukunft prognostizierten Auswirkungen der Klimaerwärmung zusehends wächst, braucht es nun vermehrt transgenerationale Bildung gepaart mit fähigen Instrumenten, die uns durch diese tektonische Zeit der Unsicherheit in ein Umdenken und Richtung aktives Handeln tragen. Die Themen Energie, Infrastruktur oder innovative Technologien sind daher fester Bestandteil der Ausbildung der professionellen Green Film Consultants für Film und TV, die ein wichtiges "Brückeninstrument" für das nachhaltige Filmschaffen sind. Denn viele von ihnen sind bereits in den Beruf eingestiegen und setzen Filmprojekte nachhaltig um.

Johannes Köck, Leitung Cine Tirol Film Commission

"Branche kann Herausforderungen meistern"

Die aktuellen bis akuten Herausforderungen innerhalb der Filmbranche sind in der Tat mannigfaltig, aber eben diese Branche hat auch in der Vergangenheit schon sehr oft bewiesen, dass sie im Stande ist, Herausforderungen zu meistern. Wir sind sicher, dass es auch diesmal gelingen wird! Die Einführung des neuen Anreizmodells für den Filmstandort Österreich ab 01. Jänner 2023 wird einen bedeutsamen und wertvollen Beitrag leisten können, die Finanzierung von Filmproduktionen aus dem In- und Ausland auf ein wettbewerbsfähiges und belastbares Fundament zu stellen. Cine Tirol selbst wird Filmschaffende wie bisher bei der Realisierung ihrer Projekte bestmöglich unterstützen - unser Location Service für alle Filmprojekte und unsere Produktionskostenzuschüsse für ausgewählte Filmprojekte mögen einen Beitrag dazu leisten, dass auch hinkünftig spannende, berührende und unterhaltsame Filme "shot on location Tirol" entstehen können.

Gernot Schödl, Geschäftsführer der VdFS

"Angemessene und verhältnismäßige Vergütungen für Online-Nutzungen"

Der Streaming-Boom

Das Jahr 2022 ist sowohl im Film- als auch Musikbereich durch einen massiven Boom der Streamingdienste und Onlineplattformen gekennzeichnet. Die Nutzung von Film und Musik ist schon längst vom analogen in den digitalen Bereich und von linearen zu nicht linearen-Diensten gewechselt. Was früher das AirPlay im Radio war, ist heute das Streaming in der Spotify-Playlist. Im Filmbereich gibt es de facto keine Videotheken mehr, da auch die Nutzung von Filmen heute fast ausschließlich Online stattfindet. Dies vor allem auch in Zeiten der Corona-Pandemie, in der Kinos lange geschlossen bleiben mussten und Live-Konzerte nicht möglich waren bzw. sich das Verhalten der Konsument:innen nach den Lockdowns grundlegend geändert hat (eine 50%-Auslastung ist das neue "ausverkauft").

Gewinner und Verlierer

Die großen Profiteure dieses Streamingbooms sind internationale Konzerne wie Netflix, Amazon, Disney, Google, Spotify, iTunes und etliche mehr, die seit vielen Jahren ein kontinuierliches Wachstum zu verzeichnen haben. Verlierer des Streamingbooms sind die audiovisuellen und musikalischen Urheber:innen sowie ausübenden Künstler:innen, die an der Wertschöpfung, die mit ihren Werken und Leistungen generiert wird, gar nicht bzw. nur unzureichend partizipieren. Kurz gesagt: es fehlt eine angemessene und verhältnismäßige Vergütung für diejenigen, die urheberrechtlich geschützte Werke schaffen und Leistungen erbringen, durch die der wirtschaftliche Erfolg der Streamer erst ermöglicht wird.

Vom Marktversagen zum Staatsversagen

Betrachtet man z.B. die völlig unverhältnismäßige Verteilung der Erlöse eines 9,99-Euro-Spotify-Monatsabos zwischen Spotify und (Major)-Labels auf der einen Seite (diese bekommen gemeinsam mehr als 80%) und Komponist:innen und Interpret:innen auf der anderen Seite (diese erhalten gemeinsam weniger als 20%), dann kann man nur von einem "Marktversagen" sprechen. Und ein Marktversagen, das über Jahre bzw. Jahrzehnte unverändert Bestand hat und von der Politik toleriert wird, ist am Ende nichts anderes als ein "Staatsversagen".

Die Stärke des Individuums liegt im Kollektiv

Geht man davon aus, dass Kunstschaffen nicht das Hobby von ein paar verhaltensauffälligen Menschen, sondern ein Beruf und im besten Fall sogar eine "Berufung" wie Arzt, Rechtsanwalt und Steuerberater ist, dann bedarf es fairer Shares von Einnahmen und Verwertungserlösen, was nur durch ein umfangreiches und starkes Urhebervertragsrecht gewährleistet werden kann. Weiters sollten gesetzliche Direktvergütungsansprüche unmittelbare Zahlungsflüsse von den Streamern an die Kunstschaffenden aller Sparten ohne Intermediäre ermöglichen. Die Möglichkeit, seine Rechte und Ansprüche kollektiv von einer Verwertungsgesellschaft wahrnehmen zu lassen, ist in allen Bereichen und Sparten des Kunstschaffens vom Gesetzgeber sicherzustellen, denn vor allem im Kunst- und Kulturbereich liegt die Stärke des Individuums bekanntlich im Kollektiv. Das Modell der "kollektiven Rechtewahrnehmung" ist daher endlich auch im Onlinebereich umfassend zu verankern, wenn man den Schutzgedanken, Zahlungsflüsse an Kunstschaffende, unabhängig von ihren Verträgen mit Verwertern (die meistens "Buy-outs" sind) zu gewähren, verwirklichen will.

Die Kunst- und Kulturnation Österreich

Deutschland, Slowenien und Belgien sind bei der Umsetzung der EU-Binnenmarkt Richtlinie 2019, die ursprünglich auch dafür gedacht war, die Vergütungssituation von Künstler:innen im Onlinebereich zu verbessern, in dieser Hinsicht Vorzeigebeispiele. Österreich ist dem Beispiel seines "großen Bruders" jedoch bei der Umsetzung der UrhG-Novelle 2021, die per 1.1.2022 in Kraft getreten ist, leider nicht gefolgt. Ein Land, das den Anspruch erhebt, eine "Kunst- und Kulturnation" zu sein, hat sowohl im Interesse der Kunstschaffenden als auch der Verwertungsindustrie durch effektive legistische Maßnahmen dafür zu sorgen, dass Künstler:innen auch im digitalen Zeitalter von ihrem Kunstschaffen leben können. Dem Namen der Gesetzesmaterie folgend, sollten primär Urheber:innen und ausübende Künstler:innen im Mittelpunkt der Überlegungen rund um das Urheberrecht stehen, ein Prinzip, das leider zunehmend verloren geht.

Initiative Urheberrecht Österreich

Aus diesem Grund wurde in Österreich erst kürzlich der Verein "Initiative Urheberrecht Österreich" als branchenübergreifende Plattform der Kunstschaffenden aller Sparten ins Leben gerufen, der aus der bereits im Jahr 2020 gegründeten "Initiative Urhebervertragsrecht" hervorgegangen ist. Vergleichbar mit der in Deutschland bereits seit mehr als 10 Jahren bestehenden Initiative, wird diese in den kommenden Jahren auch in Österreich wichtige Akzente zur Stärkung der Kunstschaffenden im Bereich des Urheber- und Leistungsschutzrechts und zur Sicherstellung einer angemessenen und verhältnismäßigen Vergütung, nicht nur, aber vor allem auch für Online-Nutzungen, setzen.