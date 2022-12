Umfrage "Fokus Austria", Teil 1: Aussichten: Heiter bis wolkig

Leiter von österreichischen Brancheneinrichtungen evaluieren den Status quo der österreichischen Branche und formulieren, worin sie die künftigen Aufgaben sehen. Die große Umfrage erschien im aktuellen Sonderheft "Fokus:Austria". Hier lesen Sie Teil 1.

Die Frage lautete: Worin liegen die größten Herausforderungen für die Branche und wie positionieren Sie sich dazu?

Roland Teichmann, Direktor Österreichisches Filminstitut

"Kinofilmmarkt wird noch kompetitiver"

Die Kinofilm-Branche befindet sich in der größten Umbruchphase seit Jahrzehnten. Wir leben allgemein in zunehmend volatilen und disruptiven, aber gleichzeitig auch sehr spannenden Zeiten. Erneuerung, Veränderung ist immer auch als Herausforderung zu begreifen, die neue Chancen bietet. Und guter Content ist gefragter denn je. Trotz steigender Produktionskosten (Energiepreise, inflationsbedingte Teuerungen) sind wir in Österreich dank der mit 1. Januar 2023 in Kraft tretenden Anreizmodelle ÖFI+ und FISA+ gut gerüstet. Durch diese beiden Modelle werden allein im ersten Jahr zusätzlich insgesamt 35,5 Mio. Euro in die Branche gepumpt. Einen besseren Zeitpunkt dafür hätte es nicht geben können. Dieser kräftige Impuls hilft uns, die Branche nicht nur stabil zu halten, sondern sie auch nachhaltig als Player im internationalen Wettbewerb für Kino-, Service- und Streaming-Produktionen auszubauen. Dies gilt natürlich auch für den Kernbereich des Filminstituts, der Förderung von Kinofilmen.

Der Kinofilmmarkt wird noch kompetitiver und selektiver. Wir müssen daher im Rahmen unserer Möglichkeiten dafür sorgen, dass ein jährliches Portfolio an Kinofilmen entsteht, das in diesem Wettbewerb, im heimischen Kino wie auf internationalen Festivals, eine Chance hat. Es ist ja eine der nahezu paradoxen Entwicklungen: obwohl der Kinomarkt zunehmend umkämpfter wird, steigt europaweit die Produktion. 2021 wurden über 1800 Kinofilme in der EU produziert; der dritthöchste Wert in der jüngeren Geschichte. Ich denke wir sollten angesichts der komplexen Gesamtsituation des Marktes den Grundsatz "Qualität vor Quantität" nicht aus dem Auge verlieren.

Und genau aus diesem Grund bin ich auch sehr zuversichtlich, was den österreichischen Kinofilm betrifft. Wir haben die Qualität, die Kreativität und die Power, um auch in Zukunft eine relevante und innovative Rolle zu spielen.

Christine Dollhofer, Geschäftsführerin des Filmfonds Wien

"Fachkräftemangel akut spürbar"

Wir habe in Österreich ab 2023 erfreulicherweise eine modifizierte Förderlandschaft durch ungedeckelte Incentives für Kino-, TV- und Serienproduktionen, die zusätzliche Mittel für die Herstellung und Verwertung mit sich bringen. Die Euphorie darum kann schnell verpuffen, wenn Kostensteigerungen ob der bekannten Umstände (Inflation, Energiekosten, höhere Kollektivverträge) schlagend werden. Als regionaler Fonds müssen wir uns darauf vorbereiten, dass das Antragsvolumen sich erhöhen wird und damit einhergehend sich die Förderquote verringert. À la longue wäre darum eine Mittelaufstockung auch für den Filmfonds Wien wichtig.

Bei aller Euphorie um den Streamer Hype ist es unsere Aufgabe die Notwendigkeit einer selektiven öffentlichen Kinofilmförderung zu untermauern. Das Total-Buyout Modell - befördert durch die Kapitalmacht der großen internationalen Unternehmen - bringt zwar Beschäftigung und Wertschöpfung, jedoch müssen wir darauf achten, dass das IP (Intellectual Property) auch weiterhin bei den Urhebern bleibt und dass die Fachkräfte und Kreativen nicht zur Gänze abgezogen werden. Diese haben schließlich ihre Karrieren vorwiegend mit Hilfe der öffentlichen Filmförderung aufgebaut. Ein Fachkräftemangel in der Filmbranche ist schon jetzt akut spürbar. Hier sehe ich die größte Herausforderung für die kommenden Jahre.

Nicht zuletzt fordert das erhöhte Augenmerk auf Nachhaltigkeit (Green Filming) und Inklusion (Gender Budgeting, Code of Ethics) ein Umdenken der gesamten Branche, insbesondere bei den Produzierenden in der Umsetzung und bei den Finanzierungspartnern in der Unterstützung.

Arie Bohrer, National Film Commissioner Film in Austria

"Es steht viel in der Pipeline"

Bei den internationalen Serviceproduktionen für große Streamer oder amerikanische Kinofilme werden wir keine Einschränkungen spüren. Die Auftragslage wird sich 2023 nicht ändern - das haben mir auch alle Kollegen bestätigt. In Österreich steht viel in der Pipeline. Das heißt, der internationale Sektor produziert weiter, auch wenn sich alles verteuert. Zu Gute kommt uns auch das neue Anreizmodell, das ab 1. Januar greift. Für dieses haben wir zehn Jahre lang gekämpft, über drei Regierungen hinweg!

Anders sieht es bei der lokalen Produktion aus, die mit einer Steigerungsrate zwischen zehn und 15 Prozent zu kämpfen hat.

Arno Rußegger, Vorsitzender des CFC-Förderbeirates

Klaus Graf, Obmann der Fachgruppe Film- und Musikwirtschaft in der Kärntner Wirtschaftskammer

"Positiver Impuls"

Die Carinthia Film Commission (CfC) ist eine (vom Land Kärnten und der Kärnten Werbung getragene) regionale Filmförderungseinrichtung, die es erst seit wenigen Jahren gibt. Daher ist es aktuell von primärem Interesse, den Blick nicht in die Vergangenheit zu richten, die - wie ja überall - geprägt war von einem unliebsamen, sowohl individuell als auch gesamtgesellschaftlich und wirtschaftlich herausfordernden Gemenge aus gesundheitsbedrohenden, finanziellen und arbeitsplatztechnischen Schwierigkeiten, sondern in die Zukunft. Ab 1. Januar 2023 wird in Österreich nämlich ein völlig neuartiges Filmanreizmodell installiert, wodurch das ganze Land als Schauplatz bzw. Drehort internationaler Produktionen profitieren soll. Für die CfC kommt es in dieser Situation darauf an, den positiven, lange erwarteten Impuls für Kino, TV und Streamingdienste bestmöglich zu unterstützen und trotz der begrenzten Mittel, die in Kärnten zur Verfügung stehen, mit einem relevanten Beitrag an dem Erfolg des innovativen Filmanreizmodells zu partizipieren. Dieser Prozess wird zu einer Neupositionierung der CfC als Serviceeinrichtung und Informationszentale (für Location Service, Supplier Service, infrastrukturelle Hilfestellungen aller Art) führen.

Marijana Stoisits, Geschäftsführerin Vienna Film Commission

"Inflationsrate lässt Budgets bersten"

2023 wird ein aufregendes Jahr werden: Die Karten sind für die österreichische Filmbranche vollkommen neu gemischt! Das jahrelange Rufen nach einem Cash Rabate für nationale und internationale Produktionen war tatsächlich schon sehr ermüdend und hat nun ein sehr gutes Ende gefunden. Mit dem neuen Filmfördermodell könnten die Voraussetzung für die Filmwirtschaft kaum besser sein. Erfreulich ist insbesondere, dass auch die Postproduktion berücksichtigt ist. Schwierig für alle ist ohne Zweifel die hohe Inflationsrate, die die Budgets bersten lässt. Aber: Der Topf im Vienna Film Incentive ist auch für 2023 noch gut gefüllt. Eine Herausforderung wird mit dem bundesweiten Incentive sicherlich, gute und ausreichend qualifizierte Crews zu finden, den mit dem neuen Anreizmodell zeichnet sich schon jetzt ein deutlicher Anstieg des Drehvolumens ab. Internationale Produktionen zeigen schon jetzt großes Interesse am Standort Wien, obwohl das Incentive noch nicht einmal installiert ist. Ein neues Filmstudio in Wien, dass mit Herbst nächsten Jahres fertig gestellt sein soll, tut das seinige dazu. Für die Stadt Wien mit ihren großartigen Locations und für die Wiener Filmwirtschaft sieht es sehr gut aus und die Vienna Film Commission ist bestens vorbereitet!