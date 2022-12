Einschaltquoten: Fußball-WM versenkt "Traumschiff"

Auch wenn das Interesse an der Fußball-WM in Katar weiter auf verhältnismäßig niedrigem Niveau liegt, konnte das Erste mit der abendlichen Übertragung des Achtelfinalspiels zwischen Portugal und der Schweiz (5,82 Mio. Zuschauer / MA: 21 Prozent) die größte Reichweite des gestrigen Tages erzielen; die Nachmittagspartie zwischen Spanien und Marokko sahen 4,42 Mio. Zuschauer (MA: 27,8 Prozent). Das ZDF schickte das Traumschiff" gestern Abend erneut auf die Reise nach Antigua; 4,32 Mio. Zuschauer (MA: 15,4 Prozent) waren an Bord.

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die ARD-WM-Übertragung zur besten Sendezeit auf einen Marktanteil von 26,1 Prozent, für das "Traumschiff" hatten sich 6,5 Prozent aus dieser Zielgruppe entschieden gehabt. Erfolgreichstes privates Programm in dieser Zielgruppe war in der gestrigen Primetime die Wiederholung einer XXL-Ausgabe der RTL-Show "Take Me Out" (7,7 Prozent). Auf jeweils fünf Prozent kamen die Vox-Doku-Soap "Hot oder Schrott - Die Allestester" und die RTLZWEI-Sozialreportage "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern".

Für die Sat1-Crimeserien Navy CIS" und Navy CIS: L standen 14/49-Marktanteile von 4,6 und 5,3 Prozent zu Buche, ProSieben kam mit der Rankingshow "Darüber staunt die Welt - Die sensationellsten Show-Momente" auf 3,9 Prozent, die US-Kinokomödie Das Schwiegermonster" brachte Kabel eins einen Marktanteil von 3,4 Prozent in dieser Zielgruppe ein.