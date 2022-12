Seriencamp Festival & Conference zieht 2023 nach Köln

Das prestigeträchtige Seriencamp Festival und sein Branchenarm, die Seriencamp Conference, ziehen ab 2023 von München nach Köln. Zudem rückt der Veranstaltungstermin vom Herbst in den Sommer. Das Ganze soll dann parallel und nicht mehr hintereinander vom 13. bis 17. Juni stattfinden.

Hintergrund ist, dass sich das Fachprogramm der nationalen wie internationalen TV- und Serienbranche in seiner Neuaufstellung vergrößern will und dafür in Nordrhein-Westfalen offenbar die größere finanzielle Unterstützung fand. "Zusammen mit der Film- und Medienstiftung NRW sowie der Staatskanzlei NRW soll die Fachveranstaltung weiter ausgebaut werden", heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch.

"Um den rasanten Entwicklungen der Branche Rechnung zu tragen, werden wir im Rahmen der Seriencamp Conference wie gewohnt zahlreiche inhaltliche Akzente setzen. Darüber hinaus schaffen wir eine ganze Reihe neuer Formate, die sich auf Themen wie Nachwuchsförderung und gezielte Weiterbildung fokussieren", kommentiert Programmchef Gerhard Maier den Neustart.

Zu etablierten und neuen Formate der Conference: Der Story Exchange widmet sich der Projekt- und Talentvermittlung durch Pitchings (Co-Pro Pitches, Writers Vision Pitches und Docu-Series Pitches), Matchmaking Sessions und die digitale Plattform Pitchpool, die die spannendsten Serienprojekte und Macher*innen vorab vorstellt. Seriencamp Insights bietet zudem drei Tage lang Diskussionen, Case Studies und Vorträge zu aktuellen Themen, seien es Markttrends oder kreative Prozesse. SERIENCampus bietet wiederum Coaching in kleinen Gruppen, Mentoring-Programme und praxisnahe Workshops.

In diesem Jahr pausierte die Seriencamp Conference bereits in München zwecks der Neuaufstellung. Es lief nur das normale Festivalprogramm für das breite Publikum in der HFF.