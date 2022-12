Netflix-Wochencharts: "Wednesday" schon in Alltime-Top-3

Die "Addams Family"-Serie "Wednesday" hat in ihrer zweiten Woche weitere 411,29 Millionen Stunden weltweit eingesammelt. Das Format, das sich stark auf die morbid-freche Tochterfigur konzentriert, die überzeugend mit coolen One-Linern von Jenna Ortega verkörpert wird, steht nach zwölf Tagen bei 752,52 Millionen Stunden und damit schon auf Platz drei der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serien aller Zeiten. Den zweiten Platz "Dahmer" (856,22 Mio.) wird "Wednesday" schon in der kommenden Woche deutlich überholt und eventuell auch schon die Eine-Milliarde-Stunden-Marke gebrochen haben.

Die Produktion von MGM Television hat nur den kleinen Nachteil gegenüber der vierten Staffel von "Stranger Things", die bekanntlich auf Platz eins der ewigen englischsprachigen Bestenliste steht, weil sie zwei Monate lang durch die Staffel-Aufsplittung ausgewertet wurde. Ansonsten könnte man am Ende des 28-Tage-Zyklus sicher behaupten: "Wednesday" ist die meist gesehene englischsprachige Serienstaffel aller Zeiten auf dem Streamingdienst. Aber diese zweite Woche hatte fast schon echtes "Squid Game"-Niveau.

- BESTE ZWEITE WOCHE (SERIEN) -

01. Squid Game Staffel 1 - 448,73 Mio. Stunden

02. Wednesday Staffel 1 - 411,29 Mio. (NEU)

03. Stranger Things Staffel 4.1 - 335,01 Mio.

04. Dahmer - 299,84 Mio.

05. Bridgerton Staffel 2 - 251,74 Mio.

06. All of Us Are Dead Staffel 1 - 236,2 Mio.

07. Inventing Anna - 195,97 Mio.

08. You Staffel 3 - 179,00 Mio.

09. The Witcher Staffel 2 - 168,46 Mio.

10. Maid - 166,52 Mio.

Sehr ordentlich lief es auch für die deutsche Serie "1899" in ihrer dritten internationalen Woche, in der sie immer noch 90 Länder in den Top Ten mit großer Konstanz beglückt. In den aktuellen weltweiten englischsprachigen Charts steht das Format von Baran bo Odar und Jantje Friese auf Platz zwei hinter "Wednesday" mit weiteren 44,62 Millionen Stunden. Insgesamt sind das jetzt 211,78 Millionen Stunden. Von den Werten her war es die 25. beste Stundenanzahl einer dritten Woche, seitdem Netflix diese Statistiken so detailliert herausgibt. Die Serie genießt in der IMDb-Datenbank einen Punkteschnitt von 7,6 von 10 möglichen Punkten. Der Rottentomatoes-Schnitt liegt bei 79 Prozent, der Metascore ist 66. Die Ergebnisse der ersten drei Wochen plus das Medienecho lassen auf jeden Fall eine zweite Staffel für Dark Ways sehr wahrscheinlich werden. Das wäre zumindest die Prognose der Netflix-Wochencharts-Kolumne von Blickpunkt:Film.

Unbedingt erwähnt werden muss als Erfolgsgeschichte aber auch noch der norwegische Monsterfilm "Troll", der phänomenal in den nicht-englischsprachigen Filmcharts weltweit durchgestartet ist. Mit den ersten Tagen und noch nie gesehenen 75,86 Millionen Stunden trägt sich das Werk direkt auf Platz acht der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Netflix-Filme aller Zeiten ein. Und man geht vermutlich kein großes Risiko ein, wenn man prognostiziert, dass "Troll" am Ende des 28-Tage-Zyklus den ersten Platz belegen wird. Auch noch zum Vergleich: In den aktuellen englischsprachigen Filmcharts steht "The Noel Diary" mit 27,63 Millionen Stunden auf Platz eins. Also Respekt an Regisseur Roar Uthaug und sein norwegisches Team zu ihrem ganz eigenen Kaiju-Film mit einem gigantisch großen Troll, der weltweit alles abräumt.

"Troll" steht auch in Deutschland auf Platz eins bei den Filmen, noch vor "The Swimmers" und den bereits erwähnten "The Noel Diary". Bei den Serien steht unverändert "Wednesday" vor "1899" auf Platz eins.

Alle aktuellen Netflix-Top-Ten-Listen finden Sie hier.