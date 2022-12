DAS WAR 2022 - Best of Fernsehen: Joerg Rumbucher, Redakteur

Als herausragendes Jahr scheint 2022 nichts durchs Ziel zu gehen. Über alle Auswertungsformen hinweg waren Bewegtbild-Highlights für die Ewigkeit eher nicht zu identifizieren. Eine solche Einschätzung setzt jedoch voraus, dass man nahezu alles gesehen hat. Was im Kino vielleicht noch ansatzweise möglich ist, aber bestimmt nicht mit Blick auf alle linearen und nonlinearen Sender, Kanäle und Plattformen jedweder Art. Muss ja auch nicht

1. "Landscapers"

Dass die Liebe zum Kino auch Schattenseiten herausbilden kann, zeigte die Sky Studios-Miniserie "Landscapers", in der ein britisches Ehepaar viel Geld für Schauspieler-Memorabilia ausgibt, um sich Gary Cooper, Grace Kelly oder Gérard Depardieu näher zu fühlen. Eine bizarre Geschichte über Traum und Wirklichkeit, Fantasie und Realitätsverlust. Ließe sich als True Crime-Format deklarieren, versteht sich aber eher als romantische Satire auf ein Kleinbürgertum, dessen Lebensträume zerrinnen. Und nebenbei bemerkt: Kann Olivia Colman eigentlich jemals fehlbesetzt werden? Vermutlich nicht.

2. "Im Westen nichts Neues"

Es ist nicht so, dass das Edward Berger-Remake das Antikriegsfilm-Genre auf eine neue Ebene gehoben hätte. Nur: Die Fallhöhe war angesichts des Originals von 1930 extrem hoch. Auch wenn moderne Kriegsführung in diesen Tagen anders aussieht: Solche Filme braucht es immer wieder. Trotzdem der Hinweis: Capelight hat vor einigen Wochen Universals "Im Westen nichts Neues" wieder auf DVD und Blu-ray veröffentlicht.

3. "Being Jan Ullrich"

Warum sich noch mit diesem Mann beschäftigen? Wie aber "Being Jan Ullrich" Aufstieg und Fall eines einstigen Sporthelden nachzeichnet und der ewige Antipode Lance Armstrong auch ein Wörtchen mitzureden hat, war dann doch eine kluge Nachbetrachtung. Überhaupt gab es über das Jahr zahlreiche Sport-Dokus mit einigem Erkenntnisgewinn ("Tod und Spiele - München 72", "FIFA uncovered" etc.) .

4. "Die Wannseekonferenz"

Der vielfach ausgezeichnete-Fernsehfilm von Matti Geschonneck bringt das Monströse der Todeslogistik auf den Punkt. Da möchte ich von eher kleinkarierten Anmerkungen, wonach die Darsteller von Original-Dialekten der historischen Figuren abweichen, nichts wissen.

5. "Unfassbar - Der Fall Dutroux"

True Crime-Fiction wie zuletzt "Dahmer" in allen Ehren: Wenn aber Dokumentationen reale Fälle wie des belgischen Kindermörders Marc Dutroux seriös aufarbeiten, ist manchmal mehr gewonnen. Man schaut zu und bleibt auch nach 25 Jahren fassungslos zurück. Da kürzlich der Prozess um die Terrorverdächtigen der Anschläge am Flughafen und in der Brüsseler Metro begonnen haben, lohnt auch die sehenswerte Doku "Terror in Paris: Chronik einer Fahndung", in der Belgien ebenfalls eine Rolle spielt.

6. "Die Bürgermeisterin"

Im Eifer des Gefechts lässt sich ein solches Fernsehspiel recht schnell abhaken. Als rechtschaffene, aber biedere Belehrung darüber, dass das Thema Hass und Gewalt gegen Kommunalpolitiker ganz schlimm ist. Genau betrachtet, verhandelt die TV-Produktion unspektakulär, aber präzise in der Plotzeichnung, wie das Diffamieren einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin durch rechte Szenegänger das Gemeinwohl ins Wanken bringt.

7. "Der Ökothriller Soylent Green"

"Jahr 2022... die überleben wollen" (auch bekannt als "Soylent Green") ist ein Film von 1973 und hat deswegen hier nichts zu suchen. Sehr wohl aber die Dokumentation "Der Ökothriller Soylent Green", weil sie in Erinnerung ruft, dass in Filmen schon vor Jahrzehnten recht eindringlich die Klimakatastrophe und andere Umweltsünden visionär thematisiert wurden.

8. "Athena"

Das Thema Unruhen in französischen Vorstädten ist in Ladj Lys "Die Wütenden" bereits erschöpfend behandelt worden. Wie aber in einer zwölfminütigen Plansequenz die Filmemacher Gewalt eskalieren lassen, zählt zu den atemberaubendsten One-Shot-Scenes in der modernen Filmhistorie. Sehenswert daher auch das 40-minütige Making of.

9. "Absolutes Fiasko: Woodstock '99"

Was schief gehen konnte, ging auch schief. Man staunt über die Ignoranz von Festivalmachern, die bis zuletzt nicht wahrhaben wollten, wie sehr ihre Wiederauflage des legendären Woodstock-Festivals aus dem Ruder lief. Tolle Musik-Doku über überforderte Organisatoren und teilweise verantwortungslose Musiker.

10. Ex aequo: Peaky Blinders - Staffel 6 /The Walking Dead - Staffel 11/Better Call Saul - Staffel 6

Können Marktforscher, Statistikprofis und Erbsenzähler das mal von der anekdotischen Evidenz in beglaubigte Balkengrafiken überführen? Dass nämlich die Langlaufserie ein wenig aus der Mode gekommen zu sein scheint. Wie auch immer: 2022 war das Jahr, in dem drei bedeutende Serien Abschied nahmen. Es wurde auch Zeit, aber ein wenig Wehmut bleibt ja immer.