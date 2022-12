Anne Laurent-Delage von Austrian Films: "Die internationale Strahlkraft ist beeindruckend"

Anne Laurent-Delage hat vor über einem Jahr die Leitung von Austrian Films übernommen. Über ein sensationelles Jahr des österreichischen Films im Ausland und neue Schwerpunkte in ihrer Arbeit spricht sie im Interview, das im aktuellen Sonderheft "Fokus:Austria" erschienen ist.

Sie haben im Sommer 2021 die Geschäftsführung von Austrian Films übernommen. Die Promotionagentur für den österreichischen Film im Ausland ist Ihnen nicht fremd - Sie sind seit vielen Jahren dort tätig. War der Schritt in die Geschäftsführung also ein leichter?

Anne Laurent-Delage: Die Übernahme der Führungsfunktion bei Austrian Films war kein Sprung ins kalte Wasser, weil ich seit mehr als 25 Jahren im Festivalbusiness tätig bin und es in- und auswendig kenne. Meine derzeitigen Ansprechpartner:innen in Österreich wie im Ausland waren großteils auch schon davor Teil meines Netzwerks. Was allerdings neu hinzugekommen ist, sind die Aufgaben und Verantwortungen, die eine Geschäftsführung mit sich bringt. Diese sind sehr vielschichtig, ich finde es extrem reizvoll und spannend.

Konnten Sie bereits neue Ideenumsetzen?

Anne Laurent-Delage: Die Digitalisierung ist ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Wir arbeiten stark daran, unsere Social-Media-Präsenz zu erhöhen. Wir arbeiten dafür mit einer ­externen Agentur zusammen. Darüber hinaus habe ich ein neues Team aufgestellt. Außer mir wird nur eine Kollegin aus dem vorherigen Team 2023 noch da sein, die anderen sind in Pension gegangen. Das gibt mir Gelegenheit, neue Schwerpunkte zu setzen.

Können Sie den Punkt Digitalisierung präzisieren?

Anne Laurent-Delage: Wir haben eine sehr große, wahrscheinlich die größte Datenbank zum zeitgenössischen österreichischen Kinofilm. Sie muss aber dringend technisch konsolidiert und erweitert werden. Zusätzlich zu den Filmdaten müssen alle unsere internationalen Kontakte, aber auch unsere Terminkalender, Screening- und Sichtungsdaten sowie das PR-Material noch integriert werden. Es ist ein großer Aufwand - nach außen nicht sichtbar -, aber es ist ein absolut notwendiger Schritt, um eine zentralisierte und von überall abrufbare Datenquelle zu haben. Die Home-Office-Situation hat dies sehr deutlich gemacht. Und wir müssen auch unterwegs auf alle unsere Daten zugreifen können, denn das Reisen bleibt für unseren Beruf natürlich wichtig. Ohne persönliche Kontakte zur Branche vor Ort bei bestimmten Festivals und Märkten sind wir weniger effizient und können nicht zu einem Buzz für unsere Filme beitragen. Da ökologische Nachhaltigkeit eine weitere Prämisse unserer Arbeit ist, unternehmen mein Team und ich nur noch die absolut notwendigen Reisen. Manchmal sind konzentrierte Zoom-Meetings oder digitale Promotion ebenso zielführend.

Wie hat sich der österreichische Film im Ausland geschlagen? Welches Resümee ziehen Sie für das ablaufende Jahr?

Anne Laurent-Delage: Die internationale Strahlkraft des österreichischen Films ist grundsätzlich beeindruckend, wenn man die Größe unserer Branche betrachtet. 2022 war ein besonders herausragendes Jahr, ein Rekord folgte dem anderen. Nach der Oscar-Shortlist für Große Freiheit" von Sebastian Meise war Österreich mit fünf Filmen bei der Berlinale vertreten, davon vier in Wettbewerbs-Sektionen. Es gab zwei Hauptpreise - Ruth Beckermanns Mutzenbacher" wurde als bester Film des Encounters-Wettbewerbs ausgezeichnet, Kurdwin Ayubs"Sonne" als bester Erstlingsfilm. Preise für die etablierte Generation ebenso wie für die Nachwuchsgeneration, wenn man so will. Überhaupt ist 2022 ein großartiges Jahr für den Nachwuchs. Beim Max-Ophüls-Preis-Festival in Saarbrücken hat Moneyboys", der Debütfilm von C.B. Yi drei Preise gewonnen, seine Weltpremiere hat der Film in Cannes gefeiert. Zwei Erstlingsfilme folgten für ihre Weltpremieren einer Einladung zum Tribeca Film Festival in New York - Clara Sterns Breaking the Ice" und Peter Hengls Horrorfilm Family Dinner" -, der im Anschluss bei zahlreichen Genrefilmfestivals die Runde machte. Auch sehr beeindruckend: der Science-Fiction-Film "Rubikon", mit dem Leni Lauritsch ihre erste Regiearbeit vorlegte. Er kam im Juli im selben Verleih wie Corsage" in die US-Kinos und startete seine Festival-Karriere in Karlovy Vary. Beim Locarno Film Festival wurden zwei Filme ausgezeichnet: Matter Out of Place" von Nikolaus Geyrhalter und Ruth Maders "Serviam". In Venedig räumte der Eröffnungsfilm der Viennale, "Vera" vonTizza Coviund Rainer Frimmel, im Orizzonti-Wettbewerb zwei Hauptpreise ab, und der Debütfilm Eismayer" von David Wagner wurde als bester Spielfilm der Settimana della Critica honoriert. Der Film, der dieses Jahr richtgehend eingeschlagen hat, ist Marie Kreutzers "Corsage": Der Film erlebte einen fulminanten Start in Cannes, wo Vicky Krieps den Schauspielpreis mit nach Hause nehmen durfte. Der Weltvertrieb MK2 hat den Film in die ganze Welt verkauft. Zahlreiche Preise sind hinzugekommen, zuletzt u.?a. Bester Film beim London Film Festival Nun hat er drei der fünf Nominierungen, die an österreichische Filme im ­Rennen um die European Film Awards ergangen sind und verritt Österreich bei den Academy Awards. Die Diversität, vom Nachwuchs bis zu den etablierten Filmemacher:innen, sowie quer durch die verschiedensten Genres ist sehr beeindruckend und vielversprechend für die Zukunft.

Ein großer Name ist nicht gefallen: Ulrich Seidl. Auch er hatte dieses Jahr zwei Filme auf Festivals, Rimini" auf der Berlinale, und Sparta" in San Sebastián. Der Starregisseur geriet zuletzt wegen Vorwürfen fragwürdiger Drehmethoden in die Schlagzeilen, was zur Ausladung in Toronto führte. Inwiefern hat dieser Skandal Ihre Arbeit tangiert?

Anne Laurent-Delage: Es war eine komplett neue Situation für mich, die sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, die mich vor neue Herausforderungen gestellt hat, da ich gemeinsam mit dem Weltvertrieb die An­sprechperson für die Festivals bin. So auch bei "Sparta". Wir waren nach den Enthüllungen im Spiegel im intensiven Austausch mit der Festivalleitung von Toronto, wo der Film Weltpremiere feiern sollte. Uns war klar, dass dieses Festival, ganz anders als hier in Europa, viel mehr von Sponsoren abhängig ist und im aktuellen politischen Klima in den USA damit Probleme haben würde. Da war es für mich als Geschäftsführerin der Austrian Films wichtig, das Beste für den Film zu erreichen und zu vermeiden, dass der Spiegel-Artikel, der während der Filmfestspiele in Venedig veröffentlicht wurde, den Erfolg der Filme "Vera" und "Eismayer" überschattet. In San Sebastián ist Sparta im Wettbewerb geblieben und er läuft seitdem bei vielen internationalen Festivals. Gleichzeitig glaube ich, dass die Arbeitsbedingungen in der Branche ein wichtiges Thema sind. Wenn diese Polemik, die sich auf eine bekannte Persönlichkeit konzentriert, den Impuls für eine breitere Debatte liefern und zu einer ­Verbesserung der Situation beitragen könnte, wäre dies zumindest ein positiver Nebeneffekt.

Wie beurteilen Sie das aktuelle österreichische Filmschaffen? Welche spannenden Stimmen gibt es, welche kommen?

Anne Laurent-Delage: Ich habe bereits von den Erfolgen der Debütfilme in diesem Jahr gesprochen, sie alle bereiten ihren nächsten Film vor. Es ist also extrem spannend! Es werden gerade auch Filme von etablierteren Regisseurinnen und Regisseuren produziert Sudabeh Mortezai, die zuletzt mit "Joy" einen großen Erfolg feierte, hat mit "Europa" ein neues Projekt, das in der ersten Jahreshälfte 2023 fertiggestellt werden soll. Jessica Hausner befindet sich in der Postproduktion ihres neuen Films Club Zero", den sie mit einem tollen Cast hauptsächlich in London gedreht hat. Das Duo Veronika Franz und Severin Fiala arbeitet in der Postproduktion an seinem neuen Film, wie Goodnight Mommy" ein Genrefilm, und auch Daniel Hoesl, der zuletzt mit dem Dokumentarfilm "Davos" hochgelobt wurde, macht einen neuen Film, dieses Mal wieder einen Spielfilm, der bald fertig sein sollte. 2023 wird ein gutes Jahr für den österreichischen Film. Vielleicht wird es nicht gleich so explosiv starten wie 2022, weil viele Filme am Jahresanfang noch in Postproduktion sind, aber es wird ein starkes Jahr. Da bin ich mir sicher. Grundsätzlich bin ich, was die Zukunft betrifft, sehr positiv gestimmt, weil die österreichische Branche ab 2023 auch durch das neue Anreizmodell gepusht werden wird.

Die Produktionsbranche hat sich nach der Pandemie sehr schnell erholt. Wie hat Austrian Films diese schwierige Zeit erlebt, als ihre wichtigsten Platt­formen, die Festivals, nicht physisch stattfinden konnten?

Anne Laurent-Delage: Zuerst herrschte große Frustration. Es war kompliziert, unserer Arbeit nachzugehen. Schlussendlich haben wir, wie alle, das Beste daraus gemacht. Wie bereits erwähnt, wurde uns klar, wie wichtig eine persönliche Präsenz in Cannes, Berlin, Venedig und bei allen Key-Festivals ist. Das Networking auf internationaler Ebene funktioniert besser face to face. Ins Digitale gelagert haben wir unsere regelmäßigen Treffen mit unseren Hauptpartner:innen. Der digitale Austausch hat uns in der Pandemiezeit viel gegenseitigen Support gegeben. Der Kino­markt ist allgemein schwierig geworden. Die Kinozahlen in Europa lassen zu wünschen übrig. Ich glaube dennoch an das Kino. Die Viennale hat mit ihrer 60. Ausgabe soeben einen großartigen Erfolg erzielt. Die Kinosäle waren voll und die Vorpandemie-Zahlen wurden übertroffen. Das gibt uns Hoffnung und Energie. Es ist gleichzeitig eine neue ­Bestätigung, dass Filme besser funktionieren, wenn sie von einem Event begleitet werden. Corona hat den Impuls verstärkt, dass man neue Modelle für die Kino­verwertung überlegen soll.

Mit welchen Herausforderungen haben die Partner, mit denen Sie täglich im Gespräch stehen - Weltvertriebe, Verleiher - zu kämpfen?

Anne Laurent-Delage: Kleinere Arthouse-Filme, tun sich schwer, wenn sie heute auf kein großes Key-Festival eingeladen werden. Für den österreichischen Film ist es nicht anders. Für Filme ohne Premiere auf einem Key-Festival finden wir nicht mehr so leicht einen Weltvertrieb wie noch vor ein paar Jahren. Warum? Weil es für die Weltvertriebe auch schwieriger geworden ist. Sie sind daher wie die Festivals weniger risikofreudig. Es findet eine Konzentration auf die Titel statt, die von Anfang durch Auftritte in Cannes, Venedig, Berlin oder durch einen wichtigen Preis eine hohe Visibilität haben. Filme wie kürzlich "Große Freiheit" oder "Corsage" sind Filme, deren kommerzielles Potenzial durch die Sichtbarkeit anlässlich ihrer Premiere in Cannes, erheblich erweitert wurde. Diese Filme laufen dann überall, verkaufen sich gut. Für die anderen Filme ist es komplizierter. Für die Diversität des Angebots ist es schade, weil sich auch unter den kleineren Filmen sehr gute Arbeiten befinden. Uns ist es ein Anliegen, dass auch diese Filme gesehen werden. An Qualität und Vielfalt mangelt es in der österreichischen Filmbranche auf jeden Fall nicht.

Das Gespräch führte Barbara Schuster