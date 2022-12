Wiktoria Pelzer über das Stadtkino Wien: Heimathafen für Cineasten

Mit dem Stadtkino leitet Wiktoria Pelzer eines der ältesten Programmkinos Wiens, das seit den 1990er-Jahren auch als Filmverleih tätig ist. Über das traditionsreiche Haus und einen sich verändernden Kinomarkt. Das Porträt erschien im aktuellen Sonderheft "Fokus:Austria".

Das Stadtkino Wien zählt zu den wichtigsten Spielstätten in Österreich für junges und gesellschaftspolitisches Kino und gilt mit der Eröffnung 1981 (damals noch an einer anderen Location) als mittlerweile eines der ältesten Programmkinos der Stadt, ein Treffpunkt für Cineasten, Ort der Entdeckungen und Raum für Diskussionen und Auseinandersetzungen mit dem Medium Film. Zudem ist das Stadtkino, seit 2013 im Künstlerhaus nahe der Staatsoper ansässig, eine der Hauptspielstätten der Viennale, die das Kino und den seit den 1990er-Jahren tätigen Verleih im Jahr 2001 übernommen hat (und auch Alleingesellschafterin des Gartenbaukinos ist). Wiktoria Pelzer stieg 2017 als Programmleiterin des Ein-Saal-Hauses mit 285 Sitzen ein und übernimmt nun zum 1. Januar 2023 die Geschäftsleitung aus den Händen von Norman Shetler, der sich künftig auf den Betrieb des Gartenbaukinos konzentriert. Das Haus ist frisch renoviert, die im Erdgeschoss befindliche Gastronomie Ludwig & Adele in modernem Gewand, das zum Verweilen vor und nach dem Kinobesuch einlädt. "Das Stadtkino hat eine lange Tradition, es hat viele Wiener zu Cineasten gemacht, weil es in den Achtzigerjahren die erste Anlaufstelle war, Autorenkino zu sehen oder die Gewinnerfilme aus Cannes, von denen der hauseigene Verleih oft die Kinorechte kaufte", so Pelzer.

Die Kinolandschaft habe sich seither massiv verändert, sagt sie. Die Leitung gleiche heute einem Jonglieren zwischen dem Erfüllen von Erwartungen der langjährigen treuen Kinogäste und dem eigenen Wunsch, am Puls der Zeit zu bleiben. "Mir ist der Blick in die Zukunft wichtig und das Fördern junger Stimmen, ohne das Autorenkino aus den Augen zu verlieren", so Pelzer, die ihre Wurzeln im Kurz- und Dokumentarfilmfestival hat. Im Programm des Stadtkinos finden sich neben den eigenen Verleihtiteln auch andere Filme. "Wir würden es gar nicht schaffen, das Kino nur mit unseren Titeln zu füllen." Den Verleihbereich musste die studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaftlerin neu lernen, als sie 2017 zum Stadtkino kam. "Verleiharbeit hat eine andere Zeitigkeit. Jeder Film, den man herausbringt, ist fast wie ein eigenes Festival, das man organisiert." Zwischen der Verleih- und Kinoarbeit existiere ein "krasser Gegensatz. Kino kann ich drei Wochen vor den Starts programmieren, von einem Verleihtitel muss ich gefühlt schon drei Jahre vorher wissen, dass er kommen wird und mich damit auseinandersetzen."

Das Team der Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebsgesellschaft ist kompakt und klein, aber stets mit Engagement dabei, jeden Film bestmöglich zu lancieren. Bei der Verleiharbeit bildet das Stadtkino auch eine Art Heimathafen für die Werke bestimmter Filmemacher wie Christian Petzold, Leos Carax oder Tizza Covi und Rainer Frimmel. Pro Jahr nimmt der Verleih etwa 15 Filme ins Programm, wobei diese Marge hin und wieder auch gesprengt wurde in der Vergangenheit. Die eigenen Verleihtitel stehen im Zentrum, Lücken werden mit Filmen anderer Verleihkollegen wie Filmladen oder Pandafilm gefüllt. "Im November habe ich sogar einen Film gespielt, der keinen Verleih in Österreich hat, "Land of Dreams" von Shirin Neshat. Das Booking lief direkt über W-Film in Deutschland."

Das Geschäft läuft nach den schwierigen Corona-Jahren noch nicht rund. Die Lockdown-Wochen in den Jahren 2020/2021 waren für das Stadtkino wie für die gesamte Branche "furchtbar. Es ging darum, die Moral aufrecht zu erhalten. Wir haben viel ins Digitale verlagert. Aber das Nicht-planen-können und die Unsicherheit, ob die Leute wieder ins Kino kommen, machen einen auch psychisch fertig. Es waren schwierige Monate", so Pelzer. Aktuell liegt das Stadtkino bei den Besucherzahlen 40 Prozent hinter 2019. Den Kopf in den Sand stecken will Wiktoria Pelzer allerdings nicht: "Die Leute kommen wieder, wir haben tolle Filme dieses Jahr, stellten mit "Sonne" und "Vera" die Eröffnungsfilme sowohl der Diagonale als auch der Viennale." Mit Blick auf die Altersgruppen fällt der Kinobetreiberin auf, dass vor allem die Teenager ausbleiben. Prädestiniert für die junge Zielgruppe wäre Kurdwin Ayubs Berlinale-Beitrag "Sonne" gewesen um drei Wiener Teenagerinnen, die im Hijab twerken. Österreichischer Kinostart über den Stadtkinofilmverleih nach erfolgreicher Festivalkarriere war Anfang September. Die Kampagne war stark auf ein junges Publikum fokussiert, das Kino begleitete mit einer Gesprächsrunde, auf der TikTok-Experten sprachen. Der Tenor: Die Jugendlichen fühlen sich nicht angesprochen, Kino existiert außerhalb von Multiplexen als Unterhaltungsfaktor nicht in deren Mindset. "Ich werde es nicht mehr forcieren, die Zielgruppe der 16- bis 20-Jährigen anzusprechen. Ich mache mir keine Illusionen, ein Angebot wie unseres ist nicht angesagt; sie kommen nur, wenn sie mit der Schule hingehen müssen."

Das heißt nicht, dass Wiktoria Pelzer die jüngere Klientel gänzlich abgeschrieben hätte. Bei den etwas älteren, Studenten ab etwa 20 Jahren, sei durchaus Interesse am Medium Film vorhanden. So startete die Kinomacherin im März dieses Jahres den Filmclub "Kino & Krawall", der angekündigt wird als "Raum für alle, die Bock auf Kino haben - für alle Kinogänger, die nichts zu verlieren haben, außer ihre Langeweile". Im Vordergrund stehen der Austausch und die Förderung des Gemeinsamen unter jungen Leuten. Dabei geht es darum, dass diese die Filme selbst kuratieren, selbst Gespräche darüber führen und auch selbst ihre Zielgruppe ansprechen und einladen. "Ich bin begeistert, beeindruckt, wie es funktioniert. Es kommen viele, die noch nie hier waren, weil sie von ihrer eigenen peer group angesprochen wurden", so Pelzer, die einräumt, dass dieser Club "viel Arbeit" bedeutet: "Aber es macht Sinn. Der Club fing mit "Systemsprenger" an, es folgten Filme wie "Trainspotting" oder "Climax". Im Dezember haben sie "Hiroshima mon amour" im Angebot. Man darf diese Altersgruppe nicht unterschätzen." Wenn kein Geld für Radio- oder TV-Werbung da ist, muss man sich auf kleinteiligere Dinge konzentrieren und eben stark nach Zielgruppen suchen. "Ohne Events hat es das Kino schwer", merkt Pelzer an. "Das war schon vor Corona so und brachte die Kollegen zum Stöhnen. Klar, Veranstaltungen sind personalintensiv. Aber nur so erhält man einen Weitererzählungseffekt, den wir brauchen."

Eine interessante Beobachtung macht Pelzer seit Herbst dahingehend, dass Filme länger brauchen, bis die Leute realisieren, dass es sie gibt. Oft sei das Startwochenende katastrophal, ab der zweiten Woche würden die Besucherzahlen besser. Aber: Entschließen sich die Menschen zu einem Kinobesuch, ist der Film schon wieder verschwunden. "Ich versuche, die Filme länger zu halten. "Sonne" habe ich bis vor kurzem immer noch eingesetzt, obwohl der schon im September Kinostart hatte. Dieses Konzept geht natürlich total entgegen der Ökonomie, wenn wir anschauen, wie viele Filme pro Jahr ins Kino kommen. Man kommt gar nicht mehr hinterher. Viele Nachspielkinos bestätigen aber meine Beobachtung. Da wird "Corsage", der in Österreich im Sommer in die Kinos kam, an einem Samstagabend immer noch vor ausverkauftem Saal gespielt."

Die allerwichtigste Werbung, um Menschen ins Kino zu bewegen, sei die Empfehlung von engen Freunden. Dann mögen Kollegen/Bekannte kommen und Social Media. Die älteren Kinogänger orientieren sich auch noch an schriftlicher Auseinandersetzung mit Film in Zeitungen. "Preise wie die Oscars oder Goldene Palmen oder Löwen haben lang nicht mehr die Bedeutung wie früher, um Menschen in einen Film zu locken. Für die Filmemacher und Förderungen sind sie noch wichtig, klar. Aber für den Kinogänger nicht mehr. Das ist kein Argument mehr, um eine Kinokarte zu kaufen."

Zu kämpfen hat der Verleih beim Erwerb der Kinorechte für den österreichischen Markt mittlerweile mit den Preisen. Diese seien nämlich trotz Pandemie gleichgeblieben. "Wie argumentiert man das denn? Ich habe schließlich als Kino weniger Publikum", so Pelzer. Neben dem Stadtkino gibt es in Wien einige Verleiher, die gleichzeitig auch Kinos betreiben, wie Filmladen oder Polyfilm. Da wird oft im selben Teich gefischt und "man muss gucken, inwiefern man Konkurrenz ist oder wo man sich absprechen kann, damit nicht astronomische Summen bezahlt werden müssen. Aber es ist schon Wilder Westen."

Manchmal sehnt sich Wiktoria Pelzer zu ihrer Festivalzeit zurück. Das Festival-Kuratieren hat den großen Vorteil, dass man komplett frei ist und die Menschen trotzdem kommen. "Verleiharbeit ist viel schwieriger. Es gibt wahnsinnig viele Filme, die ich schön finde, von denen ich aber die Finger lasse, weil ich weiß, dass sie für alle Beteiligten eine Enttäuschung bei der Auswertung werden, für mich, den Filmemacher, die Produktion..." Trotzdem bleibt Pelzer ihrem Weg treu und will Filme für ein cineastisches Publikum zugänglich machen. "Wir haben letztes Jahr "Memoria" herausgebracht. Mir war klar, dass das kein Kassenschlager wird. Uns war der Film aber wichtig, um unserem Auftrag nachzukommen. In sehr kleinen Rahmen hat das auch gut funktioniert." Immerhin erhält das Stadtkino als eine Art kommunales Kino auch Förderung von der Stadt Wien. Auch der Bund hat seit einigen Jahren eine Programmkinoförderung aufgelegt. Zudem gibt es Verleihförderung für österreichische Filme. "Es gibt verschiedene Töpfe, auf die wir uns stützen können, um Kosten abzufedern." In den Sternen steht noch, wie der Bund die Kinos hinsichtlich Inflation und Energiekosten unter die Arme greift. "Das macht uns allen Angst", sagt sie. In die Zukunft vorgebaut wird dennoch. Mit der vom Bundesministerium ausgeschütteten Förderung zur Publikumszurückgewinnung arbeitet Pelzer mit ihrem Kollegen Martin Kitzberger an einem Kinoabomodell, das übergreifend für alle Programmkinos in Österreich gelten soll. "Ich glaube fest daran. Das ist endlich eine Innovation, die passiert, die weggeht von dem, was wir seit Jahren versuchen und machen, nämlich Events, Events, Events. Wir können nicht mehr. Wir brauchen etwas, was das Grundrauschen, das normale Kinogehen unterstützt."

Barbara Schuster