Gastbeitrag von Alexander Glehr: Im Angesicht rasanter Veränderungsprozesse

Über die anhaltende Dynamik im Produktionsmarkt, das Anreizmodell als Booster und neue Anforderungen an die Produzenten schreibt "Corsage"- und "Vier"-Produzent Alexander Glehrvon der Wiener Film AG exklusiv im aktuell erschienenen Sonderheft "Fokus:Austria".

2023 - ein Umbruch

Umbruch ist in Zeiten wie diesen ein wohl gar überstrapaziertes Wort. Dennoch muss ich es verwenden, denn 2023 wird unsere Unternehmen verändern - nicht nur, aber vor allem auch in Österreich. Trotz globaler Verunsicherung ist der audiovisuelle Sektor nach wie vor im Aufwind, die Nachfrage nach "Content", nach audiovisuellen Produkten, ist ungebrochen. Die Vorzeichen aber, unter denen diese Produkte entstehen, ändern sich gerade wieder massiv und schneller als wir es uns vielleicht wünschen würden. Die Herausforderung für uns als Film AG, aber auch für uns als österreichische Filmbranche ist, sich dieser anhaltenden Dynamik zu stellen. Einer Dynamik, die nicht in Österreich entsteht oder von hier aus beeinflusst werden kann; uns als produzierende Unternehmen hierzulande dennoch direkt betrifft.

Werkzeuge zum Handeln

2022 markiert für uns das Jahr, in dem uns seitens der österreichischen Politik, seitens der Gesellschaft und seitens der Steuerzahler:innen endlich das richtige Werkzeug in die Hand gegeben wurde, um diesem Wandel zu begegnen: mit FISA+ und ÖFI+ wurden Anreizmodelle für Filmproduktion in Österreich geschaffen, die die ganze Palette an filmischen "Produkten", mit denen man dem Publikum in den Hauptverwertungsarten Kino, TV und Streaming begegnet, bis zu 35 Prozent finanzieren kann. Ein Meilenstein, ein Booster für die Branche, aber gleichzeitig eine kleine Pflanze, die es zu hegen und pflegen gilt.

Auch in Österreich haben wir damit ein Finanzierungsinstrument, das uns in der Welt des "globalen Contents" relevanter macht, mit dem wir international selbstbewusster auftreten können, mit dem wir das kreative Potenzial, das wir zweifelsohne überproportional hier finden, in die Welt hinaustragen können. Und, wir haben ein Finanzierungsinstrument, das uns helfen wird, den gestiegenen Anforderungen in der konkreten Umsetzung der Projekte besser begegnen zu können. Nicht nur inflationsbedingt steigen die Löhne, der europaweite Bedarf an Mitarbeiter:innen vor allem in den Positionen, die den Head of Departments untergeordnet sind, und ganz massiv im Produktionsbereich, sorgt für höhere Ansprüche der Angestellten. Das Green Producing setzt sich langsam aber sicher durch. Neue Berufsbilder haben sich in den letzten Jahren auf den Sets etabliert. Die einzelnen Arbeitsbereiche sind abgegrenzter, spezialisierter, fragmentierter und damit in Summe qualifizierter. Somit ergeben sich Anforderungen an uns Produzent:innen, in die wir nicht ohne intensiven Aufwand hineinwachsen werden; die uns aber am Ende ein professionalisiertes und sicheres Arbeitsumfeld bescheren werden.

Alles wird besser

Gerade in Österreich wird sich die Filmwirtschaft, aus einer "handwerksartigen" Struktur kommend, zu einer relevanten Industrie entwickeln. Nicht, dass dieser Veränderungsprozess nicht schon längst im Gange wäre; aber was in den letzten Jahren und Jahrzehnten Schritt für Schritt passiert ist, wird sich mit den neuen Gegebenheiten in wenigen Monaten vollziehen. Diese Rasanz zwingt uns den Fokus neu zu setzen: der Arbeitsmarkt, die Ausbildungssituation und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen müssen viel mehr noch als bisher ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit rücken.

All das ist gut, weil es die Branche besser macht - nur kostet all das auch Geld. Und in der Summe viel Geld. Es ist absehbar, dass es weniger Zeit braucht, als wir momentan hoffen, dass uns FISA+ / ÖFI+ Luft verschaffen, um all diesen kostensteigernden Effekten begegnen und zugleich die bisher etablierten, selektiven Finanzierungsmöglichkeiten entlasten zu können. Ein Film, der 2019 noch 2,5 Mio. Euro gekostet hat, wird 2024 nicht 2,5 Mio. Euro plus Inflation, sondern deutlich, also mehrere hunderttausend Euro mehr kosten. Wird also das zusätzliche Geld im System zuerst auch ein "Mehr" an Projekten bringen, so wird die Tendenz sehr schnell wieder in weniger Projekte mit höheren Budgets umschlagen.

Aber das soll kein präventives österreichisches Gejammere sein - im Gegenteil. Mit oder ohne FISA+ und ÖFI+ wird es diese Entwicklung gegeben. Aber durch FISA+ und ÖFI+ werden wir entschieden leichter mit dieser Entwicklung umgehen können. Wir werden uns internationalisieren, wir werden als Partner:innen gefragter sein, wir werden es selbst in der Hand haben, abseits der klassischen österreichischen Finanzierungsstrukturen neue Wege zu finden, die uns konkurrenzfähig machen. Wir werden nicht mehr nur den Entwicklungen des Marktes ausgeliefert sein, sondern werden es selbst in die Hand nehmen können, wie wir mit diesem Markt umgehen werden, wie wir uns ihm stellen und wo wir unsere Nische finden, um Filme herzustellen, die reüssieren können.

Wer sind wir?

Wir als Filmproduzent:innen müssen uns mit diesen neuen Finanzierungsinstrumenten auch neu definieren. Genauso, wie wir darum kämpfen, dass wir unseren Mitarbeiter:innen bessere Arbeitsbedingungen bereiten können, müssen wir auch unsere eigenen Arbeits- und Existenzbedingungen grob verbessern. Wir dürfen uns selbst nicht nur zu Handlangern degradieren, die zwischen den großen Verwertern und den Kreativen nur versuchen, bestmöglich zu vermitteln. Wir müssen unser Selbstbewusstsein als Hersteller:innen wieder zurückgewinnen, müssen unsere Wertigkeit abbilden und einfordern. Wir müssen definieren und zum Ausdruck bringen, warum die Bezeichnung "unabhängige Produzent:in" einen nachhaltigen Wert für eine Gesellschaft, eine Kultur und eine nationale Filmwirtschaft darstellt. Wir müssen vor allem auch darum kämpfen, dass wir an den Erfolgen, die wir herstellen, (wieder) angemessen partizipieren können - in ideeller wie in wirtschaftlicher Sicht.

Und - wir müssen dieser Definition gerecht werden: kreativ sein, Verantwortung übernehmen, mutig und flexibel sein. Den Markt kennen, auf ihn reagieren, aber vor allem auch Neues schaffen, das entgegen aller Kennzahlen- oder Algorithmen-basierten Erwartungshaltungen auf eben diesem Markt aufschlägt und Erfolg hat.

Kein österreichisches Kasterldenken

Auch klar - die Welt ist durch die Digitalisierung zu global geworden, als dass wir da nach einer "österreichischen" Strategie suchen können. Die erhoffte Position in der internationalen Filmwirtschaft werden wir nicht als "österreichische Filmproduzent:innen", sondern als zumindest "deutschsprachige", wenn nicht gar nur als "europäische" einnehmen können. Wir müssen insofern neue Allianzen über die Landesgrenzen hinaus suchen und finden.

Wichtiger Partner auf diesem Weg bleibt das, im Moment europaweit massiv bedrohte, wenn nicht totgesagte, Modell der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Klar, jede TV-Anstalt, in welchem Land auch immer, hat ihr strukturelles Pinkerl zu tragen, steht im Sturm der jeweiligen nationalen politischen Auseinandersetzung und hinkt in der Modernisierung ebendieser Strukturen mal mehr, mal weniger hinterher. Aber ich glaube einen starken Kulturwandel bei den TV-Sendern wahrzunehmen. Gerade in Österreich ist zu bemerken, dass der ORF erkannt hat, dass das monopolistische Denken und das gönnerhafte Auftreten, mit dem dieser Sender über viele Jahrzehnte den Filmschaffenden begegnet ist, nun endlich der Vergangenheit angehört. Vielleicht noch nicht auf allen Ebenen - was aber verständlich ist, da der notwendige Kulturwandel doch tatsächlich das gelernte Selbstverständnis auf den Kopf stellt: musste früher das Talent, mussten die Macher:innen attraktiv sein, damit der Sender mit ihnen arbeitete, so muss nun der Sender Attraktivität haben, um die Macher:innen und Talente für sich zu gewinnen.

Genauso wie die Sender alte Verhaltensweisen über Bord werfen, so müssen wir als Hersteller:innen alte Vorurteile oder Verhaltensweisen hinten anstellen und gemeinsam mit den Verantwortlichen der öffentlich-rechtlichen Sender neue Partnerschaften etablieren. Gerade diese auf eine neue Ebene gebrachten Partnerschaften mit den großen "nationalen" Sendern - und wiederum deren multinationale Partnerschaft zueinander - werden wir brauchen, um ein weiteres Instrument zu haben, unsere Unabhängigkeit im internationalen Wettbewerb zu wahren, aber vor allem auch, um die Vielfalt der uns mittlerweile offenstehenden Verwertungskanäle und die richtige Kombination derselben für unsere filmischen Produkte (sei es Kino, TV oder eben Streaming) umfassend zu sichern.

2023 wird ein gutes Jahr

Die neuen Player, die internationalen Streamer und die Verlagerung eines großen Teils der Herstellung von Filmen von den USA nach Europa haben viele, neue, aufregende Möglichkeiten und Geschäftsfelder in den letzten zehn Jahren egal wo in Europa für uns aufgemacht. Dass Schwierigkeiten und Probleme, neue Konkurrenzsituationen und neue Hürden mit solchen Chancen einhergehen, gleicht fast einem Naturgesetz. Dass FISA+ und ÖFI+ ein Teil der Lösung sind, der ständige Kampf um Verbesserung der eigenen Bedingungen aber keine Pause erlaubt, ist wahrscheinlich dann auch für niemanden eine Neuigkeit.

Alexander Glehr