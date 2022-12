Gastbeitrag von Michael Stejskal: "Slalom auf eisigem Hang"

Michael Stejskal, Chef des Österreichischen Verleihs Filmladen und Betreiber der Wiener Kinos Votiv und De France, macht sich Gedanken über ein verändertes Zuschauerverhalten beim Kinopublikum, den Kampf um eine finanzielle Besserstellung der Verleihwirtschaft und Festivals, die nach Corona nur oberflächlich zur Normalität zurückgekehrt sind. Die Wortmeldung erschien im aktuellen Sonderheft "Fokus:Austria".

Schachbettmuster, Maskenpflicht, 3G, 2G-Plus, Lockdown für nicht Geimpfte, Total-Lockdown; noch nicht einmal ein Jahr ist das alles her und zum Glück schon wieder ganz weit weg. Corona ist noch da, beherrscht aber nicht mehr unseren Alltag und auch nicht mehr das Denken und Fühlen unserer Zuschauer:innen. Geblieben ist bei manchen die Scheu vor geschlossenen Innenräumen und bei sehr vielen die Gewohnheit, öfter einmal zuhause zu streamen statt auszugehen.

Und die Zuschauerzahlen? Sind bei weitem nicht dort, wo wir sie gerne hätten, zum Glück aber tendenziell im Steigen. Die Menschen gehen seltener ins Kino und sehr viel selektiver. Gnadenlos und sehr kritisch wird bei jedem Film abgewogen, ob es sich wirklich lohnt, dafür aus dem Haus zu gehen und Geld auszugeben. Das Kinogehen hat an Spontaneität verloren, und das Publikum setzt weitgehend auf Bekanntes und Vertrautes - oder zumindest auf jene Titel, die in den Medien groß präsent sind. Kein Wunder, dass die Zahl der Erfolgstitel noch kleiner geworden ist und alle anderen Filme noch marginalisierter sind als vor Corona. Zu dieser Marginalisierung tragen auch die Neustarts bei, deren jährlicher Zuwachs durch die Lockdowns nur kurz unterbrochen war.

Was sich schon vor der Pandemie abzeichnete, ist endgültig zum Alltag geworden: eine patchworkartige Form der Kinoprogrammierung, mit der die Kinos die Anzahl der gezeigten Filme steigern und auf das Zuschauerverhalten flexibler reagieren können. Da mittlerweile alle Film gespielt werden, die ins Programm passen, besteht die kuratorische Funktion der Kinos nun nicht mehr in der Auswahl der Filme, sondern in der Vergabe der Programmplätze.

Aus Verleihperspektive ist es bitter, wenn der Einsatz eines neuen Films dem Slalom auf einem steilen und eisigen Hang gleicht, bei dem der Kurs zwischen den teilweise eckig gesteckten Beginnzeiten nur schwer zu halten ist und ein Rausfliegen kurz nach dem Start eher die Regel als die Ausnahme ist. Dennoch schaffen gar nicht so wenige Filme über die gesamte Spielzeit passablere Ergebnisse, als es das Startwochenende befürchten ließ. Filme, die oft nur mehr ein- oder zweimal die Woche laufen, dann aber konstant besucht sind. Zu bewundern ist der Spürsinn des Publikums, in dem unübersichtlichen Dschungel an Filmen und Beginnzeiten jene Filme zu finden, die aus dem täglichen Programm schon längst verschwunden sind. Das versüßt die bittere Pille für die Verleihwirtschaft aber nur zum Teil. Was man am Anfang versäumt hat, holt man nicht mehr auf, und vor allem der Leihmietenerlös ist hier deutlich geringer als bei einem druckvollen Ausschöpfen des Zuschauerpotentials gleich zu Beginn.

Auf den Festivals ging es zumindest oberflächlich zurück zur Normalität. Fand die Berlinale noch hybrid und unter starken Einschränkungen statt, war in Cannes schon weitgehend alles normal. Bei den Herbstfestivals war Corona dann nur mehr durch vereinzelte Masken und sporadisch aufgestellte Desinfektionsspender präsent. Aber der Schein trügt. In Cannes blieben viele asiatische und amerikanische Akkreditierte zuhause, und in Toronto war die Zahl der europäischen Teilnehmer:innen sehr überschaubar. Auch der AFM konnte an die alten Zeiten nicht nahtlos anknüpfen. Hybride Formen des Austauschs zwischen Weltvertrieben und Einkäufer:innen sind gekommen, um zu bleiben. Die wenigen Titel, die Erfolg versprechen, sind heiß umkämpft, während die Weltvertriebe gleichzeitig auf einem wachsenden Berg an unverkauften Filmen sitzen bleiben.

Für die Kinos ist die Situation im Moment deutlich leichter als für die Verleiher:innen. Daher haben die österreichischen Independent-Verleiher:innen schon 2020 ein Fördermodell vorgeschlagen, das die wirtschaftliche Zukunft der Verleihwirtschaft absichern sollte. Kurz sah es so aus, als könnte man dieses Anliegen in das soeben beschlossene Filmanreizmodell integrieren. Obwohl sich in der Letztfassung des Gesetzes nur ein Teil davon wiederfindet, ist das ein großer Erfolg. Doch der Kampf für eine finanzielle Besserstellung der Verleihwirtschaft ist damit noch nicht zu Ende.

