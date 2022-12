FreibeuterFilm: Boutique für relevante Inhalte

Sabine Moser und Oliver Neumann haben mit FreibeuterFilm eine aufregende Zeit hinter sich. Sebastian Meises "Große Freiheit" gab der Wiener Produktionsfirma einen kräftigen Schub. Mit Blickpunkt:Film sprechen sie über ihr Verständnis als Produzenten und künftige Projekte. Das Interview erschien im aktuellen Sonderheft "Fokus:Austria".

"Große Freiheit" als eine der jüngsten Produktionen Ihres Hauses erlebte einen ganz besonderen Erfolgslauf, der mit der Oscar-Shortlist seinen Höhepunkt erreichte. Was hat das mit Ihrer Firma gemacht?

Sabine Moser: Der Erfolgslauf von "Große Freiheit" bedeutete auf alle Fälle einen großen Schritt, was die internationale Bekanntheit unserer Firma betrifft. Wobei ich einräumen muss, dass nicht sofort jeder an Freibeuter Film denkt, sondern in erster Linie an Regisseur Sebastian Meise. Sebastian erhielt wirklich eine riesige Aufmerksamkeit, die zu einem großen Austausch auf internationaler Ebene führte.

Oliver Neumann: Die Veränderung für unsere Firma erfolgte stets in Stufen, in Etappen. Zuerst der Erfolg mit verschiedenen Dokumentarfilmen, aber natürlich noch im Rahmen, dann war es großer ein Schritt, als wir 2014 mit Macondo" von Sudabeh Mortezai in den Berlinale-Wettbewerb eingeladen wurden und damit auf einem der großen A-Festivals vertreten waren. Nicht nur im nationalen Bereich resultiert daraus eine Veränderung, auch bei internationalen Partnern wird man als Ansprechpartner eben erst dann ernst genommen. Oder polemisch gesagt: Vorher war es manchmal schwierig, eine Antwortmail zu bekommen. Aber kein Erfolg ist eine Carte blanche. Man rennt bei jedem neuen Projekt von vorne los, das jeweilige Projekt muss überzeugen. Aber es ist schön, wenn der Name der Produktionsfirma hierbei Rückenwind schaffen kann.

Wie haben Sie den Festival-Circuit erlebt?

Oliver Neumann: Es war eine tolle Erfahrung. Der Erfolg von "Große Freiheit" war natürlich immens, - und es ist ein Glück, so etwas mitzuerleben zu können. Wir hatten aber letztes Jahr auch Hinterland" von Stefan Ruzowitzky im Festival Circuit, der auf der Piazza Grande in Locarno den Publikumspreis gewann. In Hamburg und London waren wir mit beiden Filmen gleichzeitig. Wir sind viel mitgereist. Als Produzenten haben wir den Buzz besonders auf den Märkten gespiegelt bekommen, bei Pitchings merkte man, dass "Große Freiheit" sofort ein Begriff war.

Gab es Länder, in denen "Große Freiheit" bei seiner Kinoauswertung besonders gut funktioniert hat?

Sabine Moser: "Gut funktioniert" ist so eine Sache. Unser Film fiel mitten in die Coronazeit mit ihren Lockdowns, was die Auswertung überall erschwert hat. Die Frage ist also schwierig zu beantworten. Grundsätzlich ist unser Film in sehr viele Territorien verkauft worden, das haben wir schon in Cannes gemerkt. Es sind meines Wissens um die 70 Territorien. Mubi brachte ihn mit großer Begeisterung in den USA heraus, hat bei der Oscarkampagne wirklich alles gegeben, viel investiert. Sie sind echte Supporter und Fans von Sebastian.

Corona hat viele Kinofilme ausgebremst. "Große Freiheit" hat es besonders hart getroffen...

Oliver Neumann: Der österreichische Kinostart war am Freitag, 19. November 2021. Am Sonntag, zwei Tage später, kam der neue unvorhergesehene Lockdown. Österreich sperrte für drei Wochen alle Kinos zu.

Sabine Moser: Der Film hatte eine Megapräsenz und gute Mundpropaganda. Wir haben ihn mit dem Verleih Filmladen an Weihnachten noch mal in die Kinos gebracht. Aber zu diesem Zeitpunkt konnte man nicht mehr auf den Run aufbauen, wir konnten an das gute erste Wochenende nicht mehr anknüpfen.

Oliver Neumann: Die Kinozahlen sind generell nicht mehr so gut. Alle Verleiher hier sagen, dass sie aktuell auf die Hälfte, maximal zwei Drittel des normalen Niveaus kommen. Und dieses Jahr ist wohlgemerkt schon wieder deutlich besser als 2021. Da herrschte noch große Angst und nur wenige österreichische Filme konnten nennenswerte Zahlen schreiben. Ich habe unlängst erst eine Statistik gesehen, die gut aufzeigte, dass die Kinobranche seit dem Jahr 2000 ohnehin kontinuierlich mit einem Zuschauerschwund von 2,5 Prozent pro Jahr zu kämpfen hat.

Sabine Moser: Und Corona war ein Brandbeschleuniger.

Wie lautet das Unternehmensprofil von FreibeuterFilm? Wie hat sich das Unternehmen in seinem fast 15jährigen Bestehen gewandelt?

Oliver Neumann: Die Frage kommt zu einem guten Zeitpunkt, weil wir sie uns selbst vor kurzem in einer internen Klausur gestellt haben. Uns beschäftigt der weitere Weg: Will man wachsen und versuchen, aus dem zurückliegenden Erfolg etwas abzuleiten? Sabine und ich haben beide für uns festgestellt, dass unsere Hauptmotivation darin besteht, relevante Inhalte und Erzählstimmen zu unterstützen. Deshalb ist unser Weg, in der bestehenden Boutique-Größe zu bleiben und wirklich Projekte zu machen, hinter denen wir voll und ganz stehen. Wir wollen uns keine Business- und Jahrespläne aufoktroyieren, und Zielen ohne Inhalt hinterherlaufen.

Sabine Moser: Wachstum findet auch bei uns statt. Aber in einem Spektrum, in dem wir uns wohlfühlen. Wir bleiben bei Themen, die uns wichtig sind. Wir streben kein Wachstum an, nur weil es dem Zeitgeist entsprechen mag, uns geht es um ein gestaltetes, gerichtetes Wachsen.

Oliver Neumann: Sicherlich schrecken wir nicht vor größeren Projekten zurück, sondern setzen sie uns eher als Ziel. Projekte, die budgetär aber auch inhaltlich größer sind, konstellativ mit anderen Partnerschaften innerhalb Europas, mit europäischem Cast entstehen. Aber wir lancieren dafür keine neuen Divisions, für TV oder Streaming. Wir haben mit Das Wunder von Wörgl" einen TV-Film angestoßen und mitproduziert. Das war eine tolle Erfahrung, die wir gerne auch wiederholen wollen. Auch Serien sind denkbar. Aktuell entwickeln wir auch schon eine mit Partnern aus Slowenien und Kroatien. Sie spielt in der Zeit, in der Maria Theresia die Hexereiprozesse verbieten lassen will, und folgt einem wissenschaftsgläubigen Ermittler, der auf Hexenprozesse geschickt wird. Zwei weitere Serienprojekte befinden sich in einem sehr frühen Stadium.

Können Sie alle Projekte umsetzen, die Sie spannend finden und die ins Freibeuter-Repertoire passen?

Sabine Moser: Das wäre schön, ist aber leider nicht so. Wir gehen zwar stets mit vollem Enthusiasmus an unsere Stoffe heran, von denen wir überzeugt sind, dass sie ins Kino gehören. Aber da gibt es die äußeren Parameter, die wir nicht kontrollieren können und die natürlich für alle gelten. Ich würde es eine Strukturherausforderung nennen. In Österreich gibt es ein riesengroßes kreatives Potenzial. Das findet leider nicht die Entsprechung in der Filmförderung. Die vielen Herstellungseinreichungen können nur in sehr engem Rahmen bewilligt werden.

Das alte Problem. Wie könnte es besser laufen? Immerhin bekommt Österreich 2023 ein Anreizmodell.

Sabine Moser: Das wird sicherlich eine Veränderung herbeiführen. Die gesamte Branche befindet sich in einer sehr herausfordernden Situation angesichts einer Inflationsrate, die auf die zehn Prozent zusteuert. Das Filminvestitionsmodell ist aus Kinosicht natürlich ein großer Gewinn zu dem Vorläufermodell: Es ist ungedeckelt, man erhält Planungssicherheit, und es eröffnet eine komplett neue Richtung im Sinne der Serviceproduktion. Es kann Österreich als Markt anders positionieren.

Oliver Neumann: In Deutschland wäre es deutlich einfacher, über größere strukturelle Probleme der Förderlandschaft zu sprechen. Auf die fundamentale Frage, was besser laufen könnte, könnte ich natürlich antworten, dass ich mir das Schlaraffenland herbeiwünsche. An und für sich ist die Förderumgebung für uns hier in Österreich sehr gut. Wir haben gute Förderpartner, die inhaltlich mutig sind und nicht gleich einen riesigen Kommerzialisierungsanspruch stellen. Es hat alles Platz. Natürlich wird ausgewogen darauf geschaut, und es ist auch gut so, dass auch kommerzielle Projekte, z.B. Komödien, die auf den österreichischen Markt zielen, realisiert werden. Es gibt gleichzeitig viel Raum für künstlerisch anspruchsvolle Filme. Systemisch ist es in Österreich eine angenehme Umgebung. Das neue Anreizmodell begrüßen wir, gleichzeitig ist es erstaunlich, wie lange das Budget des ÖFI nicht mehr evaluiert wurde, - wenn man z.B. die jetzige Inflation und die Gagenanpassungen mitbedenkt.

Sabine Moser: Es ist schön, dass es in Österreich ein echtes Bekenntnis gibt zu Film als Kulturgut.

Oliver Neumann: Der österreichische Film ist so speziell, dass er international wahrgenommen wird und auch kommerziell erfolgreicher ist als ein Film, der nur auf dem nationalen Markt existiert. Letztlich sind die Kommerzialisierungsdebatten schwierig. Wenn man unsere Recoupmentketten übertragen würde auf einen Hollywoodfilm, der 30 Mio. Dollar kostet und 60 Mio. Dollar einspielen muss, würde man bei unseren Filmen von finanziellen Flops sprechen. Wir übertragen etwas, was nicht übertragbar ist. Film in Europa wird zum Glück vorrangig als Kultur begriffen, und das ist auch gut so.

Sabine Moser: Ab wann hat ein Projekt ein kommerzielles Potenzial? Was ist der Gradmesser? Was ist die Unterscheidung zwischen etwas kommerziell Erfolgreichem und etwas kulturell Wichtigem und Erfolgreichem? Ich finde es schwierig, da auf einen objektiven Parameter zu kommen. Es sollte beides Platz haben.

Oliver Neumann: "Metropolis" war der erste Film, der ins Weltkulturerbe aufgenommen wurde - er war ein Flopp im Kino zu seiner Zeit. Und auch für folgende Geschichte verantwortlich, bei der man merkt, wie die Marktmacht von Hollywood immer schon versucht hat, quasi eine kulturelle Hegemonie zu erschaffen, die nicht gesund ist. Erich Pommer hat sich bei dem Film so verschuldet, dass er einen riesigen Kredit aufnehmen musste von MGM und Paramount. Im Gegenzug hat er sich verpflichtet, dass der Großteil der deutschen UFA-Kinos mit Hollywoodproduktionen beider Studios bespielt wird... Man hört so oft, ich gucke nur amerikanische Filme, weil die so viel besser sind... In der Musik lässt es sich leichter verstehen, dass es vorrangig um Marktmacht geht. Es gibt so viele tolle Bands allein in Wien, und was auf den kommerziellen Radiosendern für Retortenmusik gespielt wird - da geht es garantiert nicht um Qualität.

An welchen Projekten arbeiten Sie derzeit?

Oliver Neumann: Aktuell arbeiten wir an zwei Dokumentarfilmen. Bei dem einen handelt es sich um "Auf der Suche nach der gestohlenen Zeit" über den Umgang mit Zeit von Konrad Wakolbinger; bei dem anderen um "Der Soldat Monika" von Paul Poet über Monika Donner, eine transsexuelle Frau, die als Offizier vorher beim Heer ihren Mann gestanden hat. Beides sind spannende Projekte, auf denen kein großer Druck lastet und die auch experimenteller Natur sind.

Sabine Moser: In Vorbereitung befindet sich der Debütfilm von Florian Pochlatko. Ebenfalls ein sehr spannendes Projekt, ein großes Vorhaben mit ernstem Thema und popkulturellen Referenzen.

Oliver Neumann: Florian ist eine sehr spannende neue Regiestimme. Mit seinem Kurzfilm "Erdbeerland" hat er den österreichischen Kurzfilmpreis gewonnen.

Gibt es weitere Stoffe?

Oliver Neumann: Dann arbeiten wir gerade mit Mo Harawe an seinem Debüt, einem sehr talentierten österreichischen Regisseur mit Wurzeln in Somalia. Aktuell ist sein Kurzfilm "Will My Parents Come to See Me" unter den fünf Nominierten für den Europäischen Kurzfilmpreis. Sein Debüt, das 2023 Drehstart haben soll, wird der erste Spielfilm sein, der je in Somalia gedreht wurde. Uns ist wichtig, dass wir nicht als europäische Filmproduktion in das Land einfallen, sondern es mit einem somalischen Team realisieren. Wir schaffen den Rahmen, mit Frankreich als Koproduktionspartner.

Sabine Moser: Recht konkret ist zudem "Mutterglück" von Johanna Moder, der dritte Film, den wir mit ihr nach "High Performance" und "Waren einmal Revoluzzer" umsetzen. Gerade befinden wir uns in der internationalen Finanzierung mit Schweiz und Deutschland. Gedreht werden soll ab Herbst 2023. Es geht um das Thema regretting motherhood - nach einer traumatischen Geburt ist die Mutter überzeugt, dass etwas mit dem Baby nicht stimmt, es nicht ihres ist.

Oliver Neumann: Wir haben zudem viele Projekte in Entwicklung, vor allem mit jungen Regisseurinnen, wie Sara Fattahis neue Arbeit. Sie ist eine aus Syrien stammende Regisseurin, die in Wien lebt. Oder die Debütfilme von Rosa Friedrich sowie Luz Olivares Cappeles, eine Studentin der Filmakademie Wien, die in der Vergangenheit ebenfalls bereits den österreichischen Filmpreis für ihren Kurzfilm gewinnen konnte. Auch entwickeln wir das neue Projekt von Lorenz Tröbinger, ein junger Regisseur, der aus der Perspektive der Eltern erzählt, wie es ist, wenn das Coming Out des Kindes als Horror erlebt wird. Ebenso sind wir auch mit erfahrenen Regisseur:innen im Gespräch über neue Projekte, mit denen wir gearbeitet haben oder arbeiten möchten. Mit Stefan Ruzowitzky sprechen wir über seinen neuen Stoff, der majoritär deutsch produziert wird, und auch über eine Fortsetzung von "Hinterland". Und wir freuen uns natürlich sehr über das nächste Projekt von Sebastian Meise.

Worin liegen die größten Herausforderungen der nahen Zukunft?

Sabine Moser: In der allgemeinen Kostenexplosion und im Fachkräftemangel. Beim Preissprung, der Inflationsrate kann man relativ wenig machen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Wir lassen uns davon nicht entmutigen, weil wir unsere Projekte im Blick haben, die mit Begeisterung ausgesucht und mit Engagement vorangetrieben werden, Projekte, an deren Inhalte und kreative Stimmen wir glauben. Der Fachkräftemangel, der Nachwuchs abseits des kreativen Nachwuchses, der mit der Wiener Filmakademie strukturalisiert ist, stellt aber ein riesiges Problem dar.

Oliver Neumann: Es ist in Österreich nicht leicht, es ist in Deutschland auch nicht leicht. Mit dem neuen Anreizmodell werden nicht nur Kinoproduktionen gestärkt, sondern auch die Bereiche TV/Streaming sowie internationale Produktionen. Da werden viele Leute gebraucht werden. In Wien gibt es eine Fachhochschule, die praktischer ausbildet. Solche Angebote müssen verstärkt werden. Wenn alles aufgeht und es wie in Belgien zu einer Vervielfachung des Produktionsvolumens führt, muss man früh Anreize für den Nachwuchs schaffen, den Filmbereich schmackhaft machen. Und damit meine ich nicht die kreativen Posten Produktion/Drehbuch/Regie. Es gibt viele spannende Berufsbilder beim Film, die zwar nicht unbedingt familienfreundlich, aber abwechslungsreich sind.

Das Gespräch führte Barbara Schuster