DAS WAR 2022 - Best of Kino: Michael Müller, Redakteur

Das wertvollste Kinoereignis war sicherlich, die leider verstorbene deutsche Filmlegende Klaus Lemke bei der Weltpremiere seines Memorandums "Champagner für die Augen, Gift für den Rest" beim Filmfest München nochmal live und in Bestform auf der Bühne zu sehen. Das Werk ist mehr oder weniger ein Zusammenschnitt der schönsten Szenen seiner Hauptdarstellerinnen Sylvie Winter und vor allem Cleo Kretschmer - eigentlich eine einzige Liebeserklärung und in dieser rohen Form anrührend. Wie sich Lemke an diesem Münchner Abend nochmal auf die Bühne schleppte und als Ikone strahlte, die in ihrer Karriere alles für das Kino gab - das wird bleiben von 2022. Und meiner Meinung nach auch diese zehn Kandidaten:

1. "Unrueh"

Für mich auf allen Ebenen der originellste, anregendste und einfach schönste Film des Jahres. Ein russischer Kartograph kommt in eine Schweizer Uhrmacherstadt des 19. Jahrhunderts und lernt den Anarchismus kennen. Kostümdrama, Satire, Dokumentation und Liebesgeschichte zugleich.

2. "Passagiere der Nacht"

Mikhaël Hers' melancholisch wabernder Film über eine alleinerziehende Mutter im Paris der 1980er-Jahre, die in einer Radiostation zu arbeiten beginnt, wurde von einer Kollegin mit Viscontis "Der Leopard" verglichen, weil es auch ein Werk sei, das das Ende einer Epoche schildere. Ich denke bei Hers mehr an die Nouvelle Vague und das Finden der Poesie zwischen den Zeilen des Alltags wie zum Beispiel bei Rohmers "Vollmondnächte". Es steckt wohl beides drin.

3. "Godland"

Ein dänischer Priester reist nach Island, um vor Ort zu missionieren und eine Kirche aufzubauen. Das Ganze wird zu einer Odyssee für dessen Glauben. Was ein bisschen trocken klingt, ist in Teilen aber köstlich witzig, wunderschön anzusehen und macht nahezu alles richig.

4. "Pacifiction"

Mir ist Albert Serras neuer Film über einen alternden Diplomaten auf Französisch-Polynesien bis heute ein gewisses Rätsel geblieben. Aber ich denke wahnsinnig gerne an diverse Disco-Momente oder die Szenerie mit dem Jetski auf dem Wasser zurück. Ein Agentenfilm, der nie wirklich anfängt, Agentenfilm zu sein und sich stattdessen lieber auf die Nicht-Momente konzentriert und so ganz nebenbei das Ende der kolonialen Epoche dokumentiert.

5. "Drei Winter"

Ein als Schweizer Heimatfilm getarnte Bresson-Hommage, in der die Protagonisten nicht über ihre Worte, sondern ihr Handeln vortrefflich charakterisiert werden. Wie kann man ein Werk nicht lieben, dass der Frage nach der wahren Liebe mit dem zweifachen Einsatz des Eurodance-Meisterwerk "What Is Love" von Haddaway auf den Grund geht.

6. "Axiom"

Der von Moritz von Treuenfels gespielte zwanghafte Lügner Julius war einer der asozialsten Menschen, die man sich auf der Berlinale 2022 ansehen konnte. Und trotzdem konnte man von dieser faszinierenden Persönlichkeit nicht seine Augen lassen, weil sie auch viel mit der heutigen Zeit zu tun hat.

7. "Gangubai Kathiawadi"

Ja, New Yorker Kritikervereinigung, "RRR" von SS Rajamouli macht in seinem Actionspektakel schon auch Spaß. Für mich war diese Bollywood-Gangsterballade mit einer fantastischen Alia Bhatt als titelgebende Puffmutter nochmal eine Liga drüber. Wäre der etwas dröge Schluss nicht, würde das Werk noch höher stehen.

8. "Abteil Nr 6"

Wunderschön raues, wildes, verschwitztes, von Wodka getränktes Roadmovie einer jungen Finnin, die das Abenteuer auf sich nimmt, durch Russland mit dem Zug mehrere Tage bis nach Murmansk zu reisen.

9. "The Innocents"

Mir scheint, dass im Duo Joachim Trier und Eskil Vogt letzterer Drehbuchschreiber auch nochmal der talentiertere Filmemacher ist. "The Innocents" ist auf jeden Fall ein Spitzen-Horror über Kinder, die Superkräfte entwickeln. Hier wurden ohne großes Effekte-Schnickschnack einfach mit Schauspielkraft, Kamera, Score und Schnitt Superhelden-würdige Szenen geschaffen.

10. "Bones and All"

Luca Guadagnino findet nach seinem bleischweren "Suspiria"-Klopper wieder zurück in die Spur und macht aus dem Young-Adult-Genre mit Hilfe von "Near Dark" und "Lost Boys" einen so harten wie liebenswerten Kannibalenfilm über komplizierte Familienverhältnisse.