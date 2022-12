Filmkritiker in New York feiern "Tár"

Der erste große Filmkritikerpreis der Oscarsaison ist vergeben. Die zuverlässig überraschenden Kritiker in New York gaben zwei Hauptpreise an "Tár" - und vergaben eine Reihe von Auszeichnungen, die verblüfften.

Der erste große Filmkritikerpreis der Oscarsaison ist vergeben. Die zuverlässig überraschenden Kritiker in New York gaben zwei ihrer Hauptpreise an Tár": Das komplexe Drama von Todd Fields - eine deutsche Koproduktion mit X Filme - wurde als bester Film geehrt und bescherte Cate Blanchett den Preis als beste Darstellerin, nachdem sie bereits in Venedig nach der Weltpremiere des Films die Coppa Volpi hatte gewinnen können. Die New Yorker Filmkritiker hatten Blanchett bereits 2013 als beste Darstellerin geehrt, damals für Blue Jasmine" von Woody Allen (der ihr später auch ihren zweiten Oscar eingebracht hatte).

Als bester Hauptdarsteller wurde Colin Farrell für seine Leistung in den beiden Filmen The Banshees of Inisherin" und After Yang" prämiert. Er ist der fünfte Schauspieler, der für zwei Filmarbeiten prämiert wurde (zuletzt war das Brad Pitt im Jahr 2011 für The Tree of Life" und Moneyball"). Farrell hatte für seine Arbeit in "The Banshees of Inisherin" ebenfalls in Venedig die Coppa Volpi gewinnen können. Dieser Film brachte Regisseur und Autor Martin McDonagh auch den Drehbuchpreis der New Yorker Filmkritiker ein.

Wie immer bei den New Yorkern gab es eine Reihe von Auszeichnungen, mit denen man sicherlich nicht gerechnet hatte. So wurde als bester Regisseur der indische Filmemacher S.S. Rajamouli für seine Inszenierung des Actionfilms RRR" prämiert. Und Keke Palmer erhielt den Preis als beste Nebendarstellerin für Jordan Peeles ungewöhnlichen Science-Fiction-Film Nope". Dass Claudio Miranda für seine Arbeit an "Top Gun Maverick" als bester Kameramann geehrt werden würde, ist auch eher eine Überraschung.

Wie schon bei den Gotham Awards wurde auch bei der NYFCC Ke Huy Quan für seine Arbeit an Everything Everywhere All At Once" als bester Nebendarsteller genannt. Bester Erstlingsfilm ist der Cannes-Hit Aftersun". Zum besten Animationsfilm wurde Marcel the Shell with Shoes On" erklärt. Und der Preis für den besten internationalen Film konnte der Cannes-Wettbewerbsfilm EO" von Jerzy Skolimowski gewinnen, der in Cannes bereits einen Spezialpreis der Jury erhalten hatte. Die beste Doku ist der Venedig-Gewinner All the Beauty and the Bloodshed" von Laura Poitras.