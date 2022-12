CICAE kämpft um Ausbildungsprogramm

Das Cinema Arthouse Training, ein seit 2004 vom internationalen Arthouse-Dachverband CICAE etablierter und einzigartiger Ausbildungskurs für junge Kinobetreibende aus Europa und vielen anderen Ländern, wird im Zeitraum 2023 bis 2025 nicht mehr durch das MEDIA-Programm der EU unterstützt. Aus Sicht des Verbandes ein dramatischer Schritt, könne diese "wichtige Initiative" ohne den Hauptgeldgeber doch nicht fortgesetzt werden.

Das drohende Aus für den Lehrgang komme ausgerechnet in einer Zeit, in der das Kino nach drei Jahren Pandemie und angesichts steigender Kosten dringend neue Impulse benötige. "Das Geschäftsmodell der Kinos verändert sich ebenso wie das Publikumsverhalten. Events, Programmvielfalt und neue Marketingstrategien werden ebenso wichtig wie Investitionen in die digitale und ökologische Modernisierung", heißt es in einer Mitteilung der CICAE. Und weiter: "Für all das steht das Arthouse Cinema Training, das im Laufe der Jahre fast 1000 Kinobetreiber aus- und weitergebildet hat, damit sie in einer sich rasant verändernden Gesellschaft das Kino als festen Ort der Begegnung in der Nachbarschaft erfolgreich etablieren können."

Durch den Lehrgang wurde demnach nicht zuletzt ein Netzwerk geschaffen, dessen Mitglieder gerade auch die Ideen der Europäischen Union und MEDIA in ihrer täglichen Arbeit förderten, "wie z.B. die Steigerung des Interesses und der Kenntnisse des Publikums an europäischen Filmen und audiovisuellen Werken, die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, Skalierbarkeit, Zusammenarbeit, Innovation und Nachhaltigkeit im europäischen audiovisuellen Sektor".

Mit der Einstellung der EU-Förderung würden "mühsam aufgebaute Netzwerk- und Förderstrukturen zerstört", die nicht nur die Rolle der Programmkinos stärkten, sondern nicht zuletzt dazu beitrügen, Verbreitung und Sichtbarkeit europäischen Filmschaffens zu verbessern.

Das Ende der fast 20 Jahre währenden Förderung kommt, wie die CICAE unterstreicht, ausgerechnet zu einem Jahr, das von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum "Europäischen Jahr der Kompetenzen" erklärt worden sei. Gerade "Kompetenzen", wie sie die Lehrgänge vermittelt hätten, benötige das europäische Kino.

"Wir brauchen eine neue Generation von mutigen Kinobetreibern, die auch auf die Kraft des Kinos vertrauen und sich für die Film- und Kunstvielfalt und damit auch für die demokratischen Wertein Europa einsetzen. Wir brauchen das Arthouse Cinema Training, um weiterhin Kinobetreiber zu haben, die die wichtige Arbeit leisten, ein reiches, schönes und mutiges europäisches Kino zu präsentieren und sichtbar zu machen", so die CICAE abschließend.