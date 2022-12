Santa Barbara International Film Festival ehrt Angela Bassett

Angela Bassett erhält am 9. Februar im Rahmen des 38. Santa Barbara International Film Festival (8. bis 18. Februar) den nach einem der schönsten und stylischsten Städte im Santa Barbara County benannten Montecito Award. Das gab das Festival heute bekannt.

"Ms. Bassett hat eine illustre Karriere als Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin und ihre Arbeit in 'Wakanda Forever' erinnert uns daran, warum sie so verehrt wird. Sie majestätisch, grimmig und imposant als Queen Ramonda. Wir verbeugen uns vor ihr", sagt Festivaldirektor Roger Durling über die 64-Jährige, die 1993 für ihre Hauptrolle in dem Tina-Turner-Biopic What's Love Got To Do With It" mit einem Golden Globe ausgezeichnet und für den Oscar nominiert gewesen war.

Im März dieses Jahres hatte Penelope Cruz den Montecito Award des Santa Barbara International Film Festival erhalten gehabt.