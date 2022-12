Vince Vaughn offen für "Voll auf die Nüsse"-Sequel

Ben Stiller und er seien offen, aber vorsichtig bezüglich der Risiken, diesen Hit wieder aufzugreifen, erklärte Vince Vaughn bei der Premiere von "Christmas with the Campbells", an dessen Drehbuch er mitgeschrieben und den er produziert hat, auf die Gerüchte über ein Sequel zur 2004er Komödie Voll auf die Nüsse" angesprochen. Das berichtet der "Hollywood Reporter".

Im vergangenen Monat hatte Justin Long, der im Original um eine Truppe von Amateuren, die an einem hochwertig besetzten Völkerballturnier teilnimmt, um mit dem Preisgeld ein Fitnessstudio zu retten, ebenfalls mitgespielt hatte, erklärt gehabt, Vaughn habe die Idee für ein Sequel und warte jetzt noch auf Stillers Zusage.

Bei der Premiere von "Christmas with the Campbells" erklärte Vaugh: "Sie haben schon immer über diese Dinge gesprochen und ich hatte diese witzige Idee, die die Studios gemocht haben. Lasst uns sehen, wohin der Weg geht. Ich denke, Ben ist offen dafür, es zu machen. Ich denke, er ist der gleichen Meinung wie ich, dass es Spaß machen würde, wenn es wirklich eine gute Idee ist, aber wenn es einfach nur etwas ist, was getan werden müssen, warum sollten wir es dann tun?"

Weiter erklärte Vaughn: "Wenn man 'Voll auf die Nüsse' nochmal in Angriff nimmt, will man sich sicher sein, dass es sich wie eine schöne Fortsetzung und eine Geschichte, die auch für sie alleine stehen kann, anfühlt. Ich denke, dass es etwas wäre, zu dem wir zurückgehen können, wenn es sich richtig anfühlt und Spaß machen könnte. Und wenn nicht, ist es halt eine Idee für die Tonne."

"Voll auf die Nüsse" hatte im Herbst 2004 gut eine halbe Mio. Besucher in die deutschen Kinos gelockt und weltweit 168 Mio. Dollar eingespielt.