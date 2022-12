Sky nimmt Nat Geo, Nat Geo Wild & Junior 2023 aus Angebot

Da Sky Deutschland vermehrt auf eigene Formate im Doku-Bereich setzen will, fallen 2023 die Disney-Angebote Nat Geo und Nat Geo Wild aus dem Sortiment. Das gilt auch für den Kindersender Junior.

Vice President Entertainment Sky Deutschland, Christian Asanger, hat im Interview mit Digital Fernsehen bestätigt, dass die Pay-TV-Plattform die Sender Nat Geo und Nat Geo Wild 2023 aus seinem Angebot nimmt. Das Gleiche gilt für den Kindersender Junior. "Die Abschaltung steht ausschließlich in Verbindung mit der Sky Strategie, verstärkt auf exklusiven eigenen Content zu setzen", kommentiert Asanger.

Hintergrund sei, dass Sky die eigenen Sendermarken Sky Documentaries, Sky Nature und Sky Crime mehr in den Fokus stellen und in eigenen Content investieren wolle. Gleichzeitig kündigte Asanger an, dass die Anzahl der Eigenproduktionen im Doku-Bereich deutlich steigen werde. 2023 sollen zehn Sky-Original-Dokumentationen aus Deutschland und weitere rund 20 aus Großbritannien und Italien herauskommen. Zudem hat Sky für diesen Bereich Partnerschaften mit der BBC und HBO.

Auch wird für Kabelkunden ab 8. März der History Channel als neuer Sender ergänzt, den bislang nur Satelliten- und IPTV-Kunden empfangen konnten.