All3Media Deutschland holt Kommunikationsexperten Christoph Burbes an Bord

Um am deutschen Markt weiter wachsen zu können, will All3Media Deutschland seine strategische interne und externe Kommunikation weiter ausbauen. Wie das Unternehmen heute mitteilt, habe man deshalb Christoph Burbes als Director of Communications Deutschland, Niederlande und Belgien an Bord geholt.

Taco Rijssemus, CEO All3Media Deutschland: "Wir arbeiten mit großer Energie und Leidenschaft an der Weiterentwicklung von All3Media und seinen Produktionslabels. Unsere erfolgreiche Arbeit hat es verdient, künftig noch sichtbarer zu werden - für alle Kolleginnen und Kollegen, die für diese Erfolge stehen, und um neue Talente für unser Unternehmen zu begeistern. Dafür brauchen wir eine starke interne und externe Kommunikation, wollen uns zu einer attraktiven Employer Brand weiterentwickeln. Ich freue mich deshalb, dass wir mit Christoph einen solch exzellenten und innovativen Kommunikationsstrategen mit starken Führungsqualitäten für diese neugeschaffene Rolle gewinnen konnten. Christoph bringt über 22 Jahre Erfahrung mit, ist ein Medienprofi mit großen strategischen und unternehmerischen Fähigkeiten. Ein perfekter Fit ob unserer zukünftigen Herausforderungen."

Christopher Burbes war in den vergangenen vier Jahren als Kommunikationsberater u.a. für Condé Nast Germany tätig gewesen. Zuvor hatte er von 2014 bis 2018 den Merger von elf spezialisierten Digitalagenturen hin zur ehemals größten deutschen Digitalen Full-Service-Agentur UDG United Digital Group verantwortet. Im TV-Bereich war Christoph Burbes von 2005 bis 2011 als Pressesprecher für Das Vierte und Deputy Director Communications NBC Universal Deutschland tätig gewesen, nachdem er eine berufliche Laufbahn als Pressesprecher für Fußball beim DSF (heute Sport1) begonnen hatte.

Über seine neue Aufgabe sagt er: "Ein Teil davon zu sein, die Weiterentwicklung der Marke All3Media, intern wie extern, dieUnternehmenskultur in einem solch dynamischen und kreativen Umfeld mit meinem Medienhintergrund lebendig mitzugestalten, hat mich sehr gereizt und mir die Entscheidung damit leicht gemacht, wieder auf Unternehmensseite zu wechseln. Ich möchte Taco für das Vertrauen danken und freue mich sehr auf eine spannende Reise mit einem leidenschaftlichem Team."