"Doctor Sleep"-Regisseur dockt bei Prime Video an

Horrorspezialist Mike Flanagan, Regisseur der Stephen King-Adaption Doctor Sleeps Erwachen" und Schöpfer der Netflix-Serienhits "Spuk in Hill House" und "Spuk in Bly Manor", und sein Produktionspartner Trevor Macy von der gemeinsamen Firma Intrepid Pictures wechseln von Netflix zu Konkurrent Prime Video. Sie haben einen über mehrere Jahre laufenden Vertrag mit Amazon Studios geschlossen, exklusiv Serien zu entwickeln. Ihr vorheriger Vertrag mit Netflix ist ausgelaufen und ihre neue Serie "The Midnight Club"/"Gänsehaut um Mitternacht" lief Anfang Oktober unter den Erwartungen an und wird nicht mehr fortgeführt. "Spuk in Bly Manor", die Fortsetzung von "Spuk in Hill House" war im Herbst 2020 noch auf Platz eins gelistet gewesen. Flanagans Mini-Serie "Midnight Mass" von 2021 für Netflix war hochgelobt und war von der Writers Guild of America (WGA) und für den Critics Choice Award nominiert worden. Im nächsten Jahr wird noch die von ihm und Macy mit Intrepid entwickelte Miniserie "The Fall of the House of Usher" nach Edgar Allan Poes Klassiker bei Netflix zu sehen sein. Über erste neue Projekte für Prime Video ist noch nichts bekannt.

Unabhängig vom Seriendeal arbeitet Flanagan auch an Spielfilmprojekten. Als nächstes geplant ist "The Season of Passage" nach einem eigenen Drehbuch von Flanagan. Vor seiner Karriere bei Netflix inszenierte Flanagan u.a. die Filme Ouija: Ursprung des Bösen", Before I Wake" und Oculus". Macy war jeweils als Produzent an Bord.