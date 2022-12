Neues von "Indiana Jones 5"

Der fünfte und letzte Auftritt von Harrison Ford als Indiana Jones, der im Juni kommenden Jahres in die Kinos kommt, hat jetzt einen Titel. Außerdem wurden erste Bilder und ein erster Trailer veröffentlicht.

Im Juni kommenden Jahres kommt der fünfte und letzte Auftritt von Harrison Ford als Indiana Jones in die deutschen Kinos. Mit "Indiana Jones and the Dial of Destiny" (dt. Titel: "Indiana Jones und der Ruf des Schakals") haben Disney und Lucasfilm nun den Originaltitel des von James Mangold inszenierten Films veröffentlicht, in dem neben Ford auch Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters und Mads Mikkelsen zu sehen sein werden.

Ebenfalls präsentiert wurden erste Bilder des Films und der erste Trailer. Bei der Trailerpräsentation, bei der auch Mangold, Waller-Bridge und Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy anwesend waren, erklärte Ford: "Ich bin sehr stolz darauf, sagen zu können, dass dies hier fantastisch ist. Mit Blick auf Waller-Bridge betonte er: "Und das ist einer der Gründe." Der 80-Jährige erklärte aber auch, dass dies sein letzter Auftritt als Indiana Jones gewesen ist: "Das wars. Ich werde nicht noch einmal für Euch hinfallen."

