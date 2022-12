WBD: Wuthrich geht, Decker folgt

Nach 24 Jahren als Führungskraft bei Warner wird Jim Wuthrich, zuletzt President of Content Sales, Warner Bros. Discovery zum Jahresende verlassen. In dieser Zeit spielte Wuthrich eine wichtige Rolle bei Warner Bros. und in der Home Entertainment-Branche überhaupt. Er trieb die Entwicklung und das Wachstum von Home Entertainment-Formaten voran; Wuthrich begleitete u.a. der Einführung der DVD und den Übergang zur Digitaldistribution.

Die Nachfolge ist bereits geregelt: Mit Wirkung zum 2. Januar 2023 wurde David Decker zum President Content Sales für Warner Bros. Discovery befördert. Die Ernennung wurde von Bruce Campbell, Chief Revenue and Strategy Officer, bekannt gegeben, an den Decker künftig auch berichten wird. Decker übernimmt somit die Aufsicht über die Abteilung, die für die Lizenzierung und den Vertrieb aller von WBD produzierten Film-, Fernseh-, Animations- und digitalen Inhalte an alle Plattformen von Drittanbietern in ganz Nordamerika sowie für den digitalen und physischen Direktvertrieb an Verbraucher verantwortlich ist.

Decker, seit 18 Jahren für Warner Bros. tätig, war zuvor Executive Vice President Content Licensing, und verantwortete die Vertriebsstrategie und die Lizenzierung von WBD-Inhalten an Drittplattformen.