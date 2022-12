2. Red Sea International Film Festival eröffnet

Mit einer umjubelten Aufführung der romantischen Komödie "What's Love Got to Do With It?" und einem anschließenden Konzert von Bruno Mars wurde das 2. Red Sea International Film Festival in Dschidda eröffnet, Auftakt für eine beeindruckende Leistungsschau bis zum 10. Dezember, mit der sich Saudi-Arabien von seiner progressivsten Seite zeigen will.

Film is everything. Film ist alles. Das ist nicht der Slogan, den man sich erwartet, wenn man durch die Straßen von Dschidda geht, der wichtigsten Hafenstadt in Saudi-Arabien am Roten Meer, die als wichtigstes Drehkreuz für Pilger auf dem Weg nach Mekka gilt und seit vergangenem Jahr das erste Filmfestival auf saudi-arabischem Boden beherbergt. Erst vor fünf Jahren war der 35-jährige Komplettbann des Kinos aufgehoben worden; AMC erhielt die Erlaubnis, erste Kinos in dem streng islamischen Land zu bauen. In einer "Vision 2030" wurde formuliert, dass bis 2030 rund 350 Kinos eröffnet werden sollen. Schon jetzt ist das Land auf dem Weg, nach Kinobesuchen das führende Territorium im Nahen Osten zu werden. Die lokale Filmproduktion boomt. Was unter anderem im Programm des Red Sea International Film Festivals reflektiert wird, das neben einem mutig kuratierten internationalen Programm mit renommierten und unzensiert gezeigten Festivalhits des laufenden Jahres, darunter nicht gerade zart besaitete Filme wie Triangle of Sadness", The Banshees of Inisherin" oder Bones and All", einen starken Fokus auf Produktionen der Region richtet, u.a. in einem 16 Titel umfassenden Wettbewerb, dessen Jury in diesem Jahr Oliver Stone vorsitzt.

Ursprünglich hatte die erste Edition des Red Sea International Film Festival bereits im März 2020 starten sollen. Wegen der Corona-Pandemie hatte das Event kurzfristig abgesagt werden müssen. Erst vor einem Jahr konnte der Startschuss gegeben werden, mit einer, wenn man Augenzeugen Glauben schenken darf, deutlich kleineren Ausgabe als in diesem Jahr, wo die Angst vor Covid nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Dass viel Geld und damit eine gehörige Portion Ambition hinter der Veranstaltung steckt, sieht man als staunender Festivalgast auf den ersten Blick. Es wird geklotzt, nicht gekleckert. Man hat sich große Stars geleistet, aus dem Westen wie aus der Region. Sharon Stone war anwesend bei der rechtschaffen spektakulären Eröffnungsgala, ebenso Guy Ritchie. Den größten Beifall erhielten gestern indes Bollywood-Superstar Shah Rukh Khan und die ägyptische Leinwandlegende Yousra. Unter den Gästen befanden sich außerdem Andy Garcia, Regisseur Andrew Dominik und der deutsche Filmemacher Fatih Akin, der in Dschidda seinen "Rheingold" vorstellt und auch eine Masterclass abhalten wird.

"Veränderung" ist ein Schlüsselwort, das im Zusammenhang mit dem Festival oft fällt. In einem Gespräch mit Variety sagte Jomana R. Alrashid, CEO der Saudi Research and Media Group (SRMG), die seit September auch Chairwoman der Red Sea Film Festival Foundation ist: "Vieles hat sich verändert in Saudi-Arabien in den letzten fünf bis zehn Jahren, besonders in den Bereichen der kulturellen und kreativen Industrien."

Bei der Eröffnungsgala stieß Mohammad Al Turki, Direktor des Festivals, in dasselbe Horn: "Das Festival und der angeschlossene Markt sind ein eindeutiger Indikator für Wandel, der eine entscheidende Rolle spielt in der Transformation und Neugestaltung für unsere nächste Generation von Kreativen." Und auch Oliver Stone positioniert sich klar bei seiner Ansprache: "Man sieht die Veränderungen, die sich hier abspielen, die Reformen. Ich denke, dass die Menschen, die sich ein harsches Urteil gebildet haben, diesen Ort besuchen und sich selbst ein Bild machen sollten."

Als Eröffnungsfilm wurde What's Love Got to Do With It?" gezeigt, die neue romantische Komödie von Shekhar Kapur mit Lily James und Shazad Latif in den Hauptrollen, die kaum passender gewählt hätte werden können: die Geschichte weniger eines Culture-Clashs, als vielmehr die Umarmung zweier Kulturen - England und Pakistan. Wie schon bei der Weltpremiere in Toronto kam der Film vorzüglich an. Im Anschluss ließ das Festival bei der Eröffnungsparty, selbstverständlich ohne Alkohol, noch einmal die Muskeln spielen mit einem Konzert des amerikanischen Popstars Bruno Mars. Auch das etwas, was vor wenigen Jahren noch absolut unvorstellbar gewesen wäre.

Aus Dschidda berichtet Thomas Schultze.