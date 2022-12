Bericht: Erol Yesilkaya & Till Kleinert machen "Grimm Reality" für Netflix

Eine Nachricht aus der Gerüchteküche, die aber so attraktiv ist, dass sie eigentlich nicht nicht aufgegriffen werden darf: Die Seite What's on Netflix will erfahren haben, dass Doghaus Film und W&B Television nach ihrem gemeinsamen Prime-Video-Projekt "Der Greif" ein weiteres Serienprojekt haben. Es heißt demnach "The Grimm Reality" und soll von den Märchen der Gebrüder Grimm inspiriert sein.

Creator der Serie sollen Till Kleinert ("Der Samurai") und Erol Yesilkaya ("Souls") sein, die bereits im Writers Room der Sky-Serie "Hausen" zusammengearbeitet haben. Die News-Seite glaubt zu wissen, dass Sven Bohse und Florian Dietrich Regie führen. Das wären einige der spannendsten deutschen Genremacher, die mit einem einzigen Projekt verbunden wären.

Bohse führte Regie bei der fantastischen Miniserie "Das Geheimnis des Totenwaldes", während Dietrich den leider völlig unter dem Radar fliegenden, aber sehr lohnenswerten "Toubab" drehte.

Über den Plot ist noch nicht wirklich etwas bekannt. Aber die News-Seite beschreibt das Konzept von "The Grimm Reality" als "fairy tale urban fantasy thriller", woraus sich ableiten lässt, dass die Märchen-Inspirationen in die städtische Jetzt-Zeit übersetzt werden. Gedreht wird offenbar seit November in Berlin.