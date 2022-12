Einschaltquoten: Turnierbestwert für deutsches WM-Aus

Das letzte Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar sahen rund 400.000 Zuschauer mehr als das zweite Spiel des Teams gegen Spanien am vergangenen Sonntag. Die 20-Mio.-Zuschauer-Marke wurde aber erneut deutlich verfehlt.

Auch wenn das dritte und letzte Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM gegen Costa Rica gestern Abend im Ersten mit 17,44 Mio. Zuschauern (MA: 53,7 Prozent) einen neuen Bestwert für das laufende Turnier aufgestellt hat - der nach dem Ausscheiden von Hansi Flicks Team wohl auch nicht mehr getoppt werden wird -, bleibt festzuhalten, dass das TV-Publikumsinteresse an der Winter-WM in Katar weiter deutlich unter dem an der Sommer-WM 2018 in Russland liegt; vor vier Jahren hatten die vier Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft jeweils deutlich mehr als 20 Mio. Zuschauer gesehen gehabt. Eine Wiederholung aus der ZDF-Reihe "Der Bergdoktor" kam gestern Abend auf 3,61 Mio. Zuschauer (MA: elf Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil der Fußballübertragung im Ersten bei 64,2 Prozent, für den "Bergdoktor" standen 3,2 Prozent zu Buche.

Von den privaten Primetimeprogrammen kam gestern Abend in dieser Zielgruppe keines über die Fünf-Prozent-Marke. Am besten schlug sich noch die Wiederholung von Steven Spielbergs H G Wells-Verfilmung Krieg der Welten", die Vox 2,8 Prozent einbrachte. Die Clipshow "Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera" bei ProSieben kam auf 2,6 Prozent, für eine Doppelfolge des Kabel-eins-Formats "Deutschlands größte Geheimnisse" standen 2,1 und 4,1 Prozent zu Buche. Auf einen 14/49-Marktanteil von zwei Prozent kam gestern Abend die RTL-Show "Unvergessen - Die Geheimnisse hinter den kultigsten RTL-Momenten", 1,7 Prozent der TV-Zuschauer in dieser Zielgruppe hatten sich für das Sat1-Reportageformat "112 Notruf Deutschland" entschieden gehabt. Für eine Doppelfolge der RTLZWEI-Sozialreportage "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" standen 1,2 und 2,4 Prozent zu Buche.