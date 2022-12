Sight & Sounds Greatest-Films-Umfrage: Chantal Akerman auf Platz eins

Die altehrwürdige britische Filmpostille Sight & Sound hat ihrer Umfrage zu den besten Filmen aller Zeiten, die es sei 1952 regelmäßig gibt, ein Update verschafft. Nach zehn Jahren ließ sie wieder abstimmen. Schock Nummer eins für die Routiniers und Traditionalisten: Alfred Hitchcocks "Vertigo" steht nicht mehr auf Platz eins. Geradezu befreiend wirkt aber der neue Platz eins: "Jeanne Dielman 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles" von der belgischen Avantgarde-Regisseurin Chantal Akerman, die als erste Frau überhaupt in der Sight & Sound Top Ten auftaucht.

1.639 internationale Kritikerinnen und Kritiker, Kuratoren und Filmhistoriker stimmten über das Ergebnis ab. Es zeigt sich, dass eine neue Generation von Cineasten am Ruder ist, die den Regisseurinnen deutlich mehr Platz im Kanon einräumt. So steht zum Beispiel Claire Denis mit "Beau travail" auf Platz sieben, Agnès Varda mit "Cleo from 5 to 7" auf Platz 14, die tschechische Künstlerin Vera Chytilová mit "Daisies" auf Platz 28 und die Französin Céline Sciamma mit "Portrait of Lady on Fire" auf Platz 30. Der erste genuin deutsche Film steht auf Platz 36 mit dem Österreicher Fritz Lang und seinem "M - Eine Stadt sucht einen Mörder".

Hier die neue Top Ten, in der zurecht auch einem der besten neuen Klassiker, David Lynchs "Mulholland Drive", die Ehre zuteil wird, schon auf Platz acht vorzukommen, und auch In the Mood for Love" für frischen Wind sorgt:

Greatest Films of All Time:

1. "Jeanne Dielman 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles"

2. "Vertigo"

3. Citizen Kane"

4. "Tokyo Story"

5. "In the Mood for Love"

6. 2001: A Space Odyssey"

7. "Beau travail"

8. "Mulholland Drive"

9. "Man with a Movie Camera"

10. Singin' in the Rain"