UFA-CEO Nico Hofmann: "Man spürt eine ungeheure Energie"

Immer größere Produktionsetats und eine immer schwierigere Finanzierung konstatiert UFA-CEO Nico Hofmann im Exklusiv-Interview mit Blickpunkt:Film und blickt auf die wachsenden Herausforderungen in einem kompetitiven Markt, der sich stark internationalisiert.

Blickpunkt:Film: Sind es immer noch goldene Zeiten für die Produktion?

Nico Hofmann: Was das Marktvolumen betrifft, definitiv ja. Streaming nimmt weiter zu. Alle großen weltweiten Anbieter agieren mittlerweile in Deutschland, und ich sehe keine Veränderung ihrer Grundhaltung, lokales Produkt zu produzieren. Die Etats werden dabei durchaus immer größer, und die Finanzierung immer schwieriger. Wir versuchen im Wettbewerb international mitzuhalten.

BF: Sind es auch goldene Zeiten für die UFA?

Nico Hofmann: Nicht nur wir waren Gewinner der Pandemie, sondern die ganze Branche, weil Menschen mehr Zeit vor den Bildschirmen verbracht haben. Die Sehdauer beim Fernsehen ist stabil. Online-Nutzung und Streaming kommen on top zum normalen Sehverhalten. Erstaunlicherweise konnte die UFA 2021 ein Rekordjahr verzeichnen. Zu Beginn der Pandemie haben wir aber auch sehr schnell innerhalb der Produzentenallianz die Hygienemaßnahmen direkt mit Hubertus Heil und Björn Böhning verhandelt. Wir haben solidarisch zusammengearbeitet, dafür muss man die Produzentenallianz loben. Auch beim letzten Ausfallfonds gab es ein großes Miteinander, das sehr viel Freude macht.

BF: Mehr Diversität, Nachwuchsarbeit, Fachkräftemangel, Green Shooting, steigende Kosten - Was sind die Themen, die Sie nachts wachhalten?

Nico Hofmann: Ich habe in den letzten Jahren erlebt, dass eine junge Mannschaft antritt, die völlig anders tickt. Das Thema Diversity, das auch in der Filmakademie Baden-Württemberg eine große Rolle spielt, der Umwelt- und Klimaschutz, was in Richtung Green Shooting führte, werden nicht etwa von mir und von oben herab durchgesetzt, sondern sind mittlerweile Mindeststandards, die eine junge Generation bereits beim Einstellungsgespräch abfragt. Ich finde es reizvoll, dass sich in einem Produktionsunternehmen wie der UFA alle Themen der Gesellschaft spiegeln und wir auch Filme herstellen, in denen relevante Themen aufscheinen.

BF: Sie haben eine Selbstverpflichtung abgegeben, die Gesellschaft vor und hinter der Kamera abzubilden. Wie kommen Sie voran?

Nico Hofmann: Es gibt einen ersten Zwischenstandsbericht, der zeigt, dass wir in manchen Diversitäts-Bereichen quantitativ bereits sehr gut dastehen, aber nicht in allen. Entsprechend fokussieren wir uns, um unsere Ziele bis 2024 zu erreichen. Ich war überrascht, welche Kontroverse das Thema Diversität auslöst. Dominik Graf, den ich sehr schätze, hat sich dazu Ende 2020 kritisch in der ZEIT geäußert. Aber es geht nicht um eine Art von Kreativkontrolle. Nataly Kudiabor hat es hier bei der UFA richtig formuliert: Wenn man diese Forderung nach Diversität in unserer Gesellschaft nicht irgendwann stellt und einfordert, findet Veränderung einfach nicht statt.

BF: Mit der UFA Academy haben Sie sich bezüglich der Ausbildung von Fachkräften viel vorgenommen. Lohnt diese Anstrengung?

Nico Hofmann: Das funktioniert und zahlt sich enorm aus. Wir haben diese Initiative intensiv beworben, sogar auf Plakatsäulen. Mit Joachim Kosack, der hier sehr aktiv ist, gibt es eine klare Agenda, aber im Grunde genommen gehört das Thema jetzt in die Politik. Aus unserem Modellversuch kann man viel lernen, aber um breitere Wirkung zu erzielen, ist mehr Geld erforderlich. Die Landespolitik hat am Standort Brandenburg und Potsdam ein enormes Interesse signalisiert. Dasselbe gilt für Berlin. Zum Thema Fachkräftemangel finden regelmäßig Gespräche statt, und den Medienstandort Babelsberg gerade jetzt massiv weiter aufzubauen ist politisch gewollt. Wir sind auf einem guten Weg.

BF: Apropos Fachkräftemangel: Hinterlässt der Weggang von Benjamin Benedict eine Lücke?

Nico Hofmann: Ja, das hinterlässt eine Lücke, weil ich mit Benjamin fast schon brüderlich verbunden bin. Aber natürlich verstehe ich auch, dass sich Lebenswege dynamisieren. So traurig mich das macht, ich sehe es auch als eine Qualität, die uns auszeichnet: Viele Kreative, die bei uns waren, machen auch weiterhin große Karrieren. Und man muss auch sehen, in welchen Positionen sie heute sind: denken Sie an Sascha Schwingel, Carolin Haasis, Jochen Laube oder Steffi Ackermann. Auch das ist ein Zeichen, dass die Produktionsbranche sehr lebendig Talente erkennt.

BF: Firmen wie Wiedemann & Berg, Sommerhaus, Neuesuper, btf, Zeitsprung, Flare Entertainment oder Pyjama Pictures stehen für große Streaming- und TV-Erfolge. Nimmt die Konkurrenz um große Themen und Projekte für die UFA zu?

Nico Hofmann: Ich finde alle diese Firmen spannend und schaue mir ihre Produktionen auch gerne an. Jochen Laube, der Sommerhaus gegründet hat, war über zehn Jahre bei uns und hat bei mir in Ludwigsburg studiert. Ich bin stolz auf seine Erfolge. Mit Michael Souvignier bin ich eng befreundet. Natürlich entsteht eine junge, völlig andere Generation, die ich zum Teil in Ludwigsburg selbst ausbilde. Es ist bekannt, dass wir uns bemühen, uns stark zu verjüngen und die Talente zu uns zu holen, so wie Eric Bouley oder Sophie von der Leyen. Genauso bin ich eher stolz, wenn jemand zehn Jahre bei uns war und dann seine eigene Firma aufbaut. Gerade hatte ich ein Treffen mit den Produzent:innen der UFA, die bei uns im Schnitt zwischen 25 und 35 Jahren sind. Da spürt man eine ungeheure Energie. Dennoch muss allen klar sein, wie kompetitiv der Markt ist. Wir müssen genauso kämpferisch für unsere Projekte eintreten wie beispielsweise Jochen Laube für seine.

BF: Ist der große Tanker UFA agil genug, um auch diese jungen Themen und Stoffe zu entwickeln?

Nico Hofmann: Die UFA ist ein großer Dampfer, und sie funktioniert meiner Überzeugung nach, wenn sie auch über viele kleinere Schnellboote verfügt. Strukturell ist das unser großes Thema. Wir haben durchlaufende Serien und Formate, angefangen bei "Deutschland sucht den Superstar" bis zu Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Dahinter steckt eine gewaltige Arbeitsleistung. Bei GZSZ geht es übrigens regelmäßig um junge und aktuelle Themen. Trotzdem muss man auch in der Lage sein, wirklich verrückte Dinge zu denken. Das geschieht mit kleineren Auslagerungen, wenn junge Mitarbeitende in einem Thinktank anders an Projekte herangehen. Und das ist mein Wunsch, hier steckt meine volle Unterstützung.

BF: Wie wichtig sind lang laufende Marken wie GZSZ und wie schwierig ist es, wenn eine Marke wie DSDS in eine Krise gerät?

Nico Hofmann: Marken sind sehr wichtig. Wir produzieren viele und müssen sie immer wieder innovieren, ob "Ein starkes Team" oder SOKO Leipzig", an dem ein junges Team in Leipzig hart arbeitet. DSDS ist eines der am längsten laufenden Entertainmentformate. Dass es hier auch einmal eine Krise geben darf und nach dem Weggang von Dieter Bohlen ein anderer Tonfall in der Moderation versucht wurde, finde ich völlig normal. Genauso begeistert mich die Energie, seit Dieter zurück ist. Ich bin überzeugt, dass uns eine interessante und innovative Jubiläums-Staffel gelingen wird. Aber man muss große Formate ununterbrochen hinterfragen und dafür neue Ideen entwickeln. Das gilt auch für die Fortsetzungen von "Ku'damm" und Charité".

BF: Hat die UFA entsprechend ihrer Marktbedeutung am Zuwachs durch die Streamer einen angemessenen Anteil?

Nico Hofmann: Wir produzieren gerade für jeden Streamer. Wir arbeiten an drei großen Projekten für Amazon, von denen zwei bereits öffentlich sind, wir produzieren für Netflix, für Paramount+, und bei Disney+ gab es gerade die Abnahme für Sam - Ein Sachse". Ich selbst bin ja ein Kind des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und hatte dort unheimlich viel Freiraum. Wenn momentan alles über Im Westen nichts Neues" spricht, dann finde ich das einen grandios beeindruckenden Film, aber genauso beeindruckt Unsere Mütter, unsere Väter", den Philip Kadelbach vor zehn Jahren für das ZDF gedreht hat - bei allem Respekt vor Edward Berger, der für uns "Deutschland 83" gemacht hat. "Im Westen nichts Neues" hätte aber genauso gut auch eine große ZDF-Produktion sein können. Vergleichbar groß ist der Freiraum, mit dem ich für "Ku'damm" oder "Unsere Mütter, unsere Väter" bei Heike Hempel beim ZDF oder bei "Charité" und bei Der Turm" mit Jana Brandt vom MDR arbeiten konnte. Würde man heute "Charité" angehen, würden wir wahrscheinlich bei Netflix anfragen, wo man die Serie übrigens auch abrufen kann. Die Problematik am Markt hinterfragt gerade, inwiefern das öffentlich-rechtliche Fernsehen bereit ist, sich diesem Wettbewerb zu den Streamern ganz bewusst zu stellen. Das hat mit den erforderlichen Budgets und inhaltlicher Radikalität zu tun. Es wäre schade, wenn alle großen Leuchtturmprojekte Richtung Streaming verschwinden würden, weil die Öffentlich-Rechtlichen nun permanent sparen müssen.

BF: Trifft dieses Sparen auch die Prestigeproduktionen?

Nico Hofmann: Die Finanzierungen werden immer komplexer, und es stehen jetzt bei einigen Projekten, die wirklich aufwändig sind, Entscheidungen an. Das betrifft zum Beispiel "Traumpalast" von Peter Prange oder "Marlene" von Fatih Akin, bei denen alleine das Announcement am Markt eine Erwartung und auch ein starkes Interesse erzeugt.

BF: Zusätzlich wird ein Bedeutungsverlust des linearen Fernsehens herbei geschrieben. Zu Recht?

Nico Hofmann: Überhaupt nicht. Es gibt jeden Abend ein signifikantes Millionenpublikum, das übrigens auch bei den Öffentlich-Rechtlichen zuschaut. Ich finde die Debatte absurd. Selbst wenn ein Tag schlecht läuft, zählt man zwischen 15 und 20 Mio. Zuschauer, am Wochenende sogar zwischen 20 und 40 Mio., die linear zusehen. Auch die Gesamtsehdauer nimmt jedes Jahr nur minimal ab. Im Vergleich zu den Verlusten bei Printauflagen ist das geradezu verschwindend gering. Schließlich muss man immer noch on top dazu rechnen, wie viele Menschen Streamingprogramme einschalten oder die Mediathek nutzen.

BF: Die Nachfrage nach Bewegtbild wächst also kontinuierlich?

Nico Hofmann: Sie wächst genauso wie die Zahl der Anbieter. Dabei ist meine These, dass die Zuschauer:innen nur noch dort einschalten oder abrufen, wo sie das Besondere finden. Ich finde es eine enorme Kraftanstrengung, die bei RTL und RTL+ in den letzten drei Jahren unternommen wurde. Faking Hitler", Ferdinand von Schirachs "Glauben" oder Das Haus der Träume" von Sherry Hormann sind sehr aufwändige Kampfansagen, um klar zu machen, dass man in den Markt eintritt. Das kostet Geld.

BF: Wie sehr gelingt es Ihnen noch, sich in Projekte selbst produzentisch einzubringen?

Nico Hofmann: Was ich angehen möchte - zusammen mit Sebastian Werninger - ist "Marlene". Zusammen mit Dedina Dettmers produzieren wir den "Traumpalast", ein tolles Projekt, weil die Geschichte der UFA so spannend ist. Wenn man so ein großes Unternehmen führt, ist es in der Tat schwierig, selbst aktiv zu produzieren, wie ich das früher getan habe. Ich werde mich auch um die vierte Staffel von "Ku'damm" kümmern, das habe ich Heike Hempel versprochen. Und es gibt ein wunderschönes Projekt von Annette Hess, "Berlin Love Stories" mit Rosenstolz. Darin geht es um die schwule Bewegung in Berlin, die Zeit von Aids in den 90er Jahren. Das ist ein sehr radikales, aufwändiges Projekt, welches ich mit aller Kraft unterstütze, weil queeres Berlin in dieser Zeit nicht einmal ansatzweise erzählt ist.

BF: Welche weiteren Projekte liegen Ihnen besonders am Herzen?

Nico Hofmann: Spannend wird die Serie über den FC Bayern für RTL+. David Dietl hat Regie geführt und Holly Fink die Kamera gemacht. Das war eine Produktion, bei der allen Covid-Widrigkeiten zum Trotz ein Team stark zusammengefunden hat. Die ersten vier gelungenen Folgen gibt es schon im Schnitt. Dann ist da "Liebe in Zeiten des Hasses". Ich liebe Florian Illies' Buch, aber es ist schwierig zu realisieren, weil das Projekt so aufwändig ist. Das große Finanzvolumen führt zu den angesprochenen Diskussionen, das ist nur in Verbindung mit einem großen Streamer zu machen. Helgoland 513" ist ein starkes Projekt von Robert Schwentke und wurde für Sky entwickelt. Das wird exzeptionell gut und ist auch ein langer Ritt in der Vorbereitung gewesen.

BF: Was ist von der Ufa an Innovation im Erzählen zu erwarten?

Nico Hofmann: Wir waren jahrelang am Markt innovativ führend und haben unzählige Fernsehpreise dafür gewonnen. Im Moment erwarte ich tatsächlich, im Bereich des Ungewöhnlichen nach vorne zu gehen. Ich finde "Sam - Ein Sachse" außergewöhnlich, auch das, was Robert Schwentke mit "Helgoland 513" macht. Ich erwarte mir Besonderes von "Marlene", aber auch von der neuen "Ku'damm"-Staffel und den "Berlin Love Stories". Alle diese Projekte gehen innovativ nach vorne. Das ist im Moment auch der Kernpunkt meiner Debatten, weil ich schon erwarte, dass im innovativen Bereich ein- oder zweimal im Jahr etwas von uns kommen muss. Natürlich ist das auch eine Frage der Manpower. Auch wir verfügen nur über eine gewisse Mannschaftsstärke. Jedes Produkt bindet unsere Aufmerksamkeit in gleicher Weise. Wir gehen mit "Ein starkes Team" oder "Die Diplomatin" genauso um, wie mit einer Event-Produktion.

BF: Wie sehen die Kinopläne der UFA aus? Bremst der Zuspruch für Leander Hausmanns Stasikomödie" und Michael Bully Herbigs Tausend Zeilen" die Ambitionen?

Nico Hofmann: Überhaupt nicht. Ich reagiere prinzipiell nur auf die Qualität. Leanders Film berührt mich zutiefst, weil ich ganz andere Einblicke in die DDR-Geschichte bekommen habe, und Bullys Film finde ich regiehandwerklich außergewöhnlich gelungen. Ich ärgere mich eher, wenn ich etwas nicht gut finde, und es dann nicht läuft. Solange Projekte im Kinobereich qualitativ so gut gelingen, bin ich absolut zufrieden. Man sieht daran aber auch, wie volatil der Kinomarkt mittlerweile ist. Und wir sind nicht die einzigen Leidtragenden. Umso mehr habe ich mich über den Erfolg von Fatih Akin mit "Rheingold" gefreut. Dass ein energiegeladener Film, der auch viel mit Migration in Deutschland zu tun hat, so erfolgreich läuft, ist bemerkenswert. Gleichzeitig hat er eine ungeheure Kraft und zieht ganz andere Zielgruppen ins Kino.

BF: Was ist aus dem Siegfried & Roy-Projekt geworden?

Nico Hofmann: Wir hatten einen unterschriebenen 30-Mio.-Deal mit einem amerikanischen Streamer, auch wenn wir der Meinung waren, dass das Projekt 40 Mio. kosten muss, wenn man es international macht. Wir haben dann die Partner gewechselt, unsere Bücher wurden nach Los Angeles geschickt, und nach einem klaren Go aus Deutschland kam ein klares No aus Los Angeles. Da wurde uns bewusst, dass die Amerikaner - ohne die Rechte zu haben - selbst daran arbeiten. Eine ähnliche Erfahrung haben wir vor zwei Jahren mit dem Thema Lagerfeld gemacht, wo wir uns alle entscheidenden Rechte gesichert hatten und dann ein französischer Produzent auf Basis eines einzigen Artikels einer französischen Journalistin den Film macht. Letztlich geht es mittlerweile darum, wer in der Lage ist, schnell zu finanzieren.

BF: Ist es für die UFA manchmal schwierig, in diesem weltweiten Wettbewerb mitzuhalten?

Nico Hofmann: Wir müssen gemeinsam mit unserer Mutterfirma Fremantle in einer ganz anderen Formation aufschlagen. Wir schicken unsere Stoffe in Deutschland herum, die dann in Los Angeles landen und dort produziert werden. Darauf habe ich wenig Lust. Die großen internationalen Projekte lassen sich aber nur mit einer ganz klaren transatlantischen Verbindung stemmen.

BF: Wie schätzen Sie den Markt generell ein? Hält der Boom an?

Nico Hofmann: Es bleibt ein sehr kompetitiver Markt, was ich aber reizvoll finde. Dabei besteht ein neuer Wettbewerb in zweifacher Hinsicht: Es gibt eine Generationenverschiebung mit deutlich jüngeren Playern, die ich gern antizipiere, weil etwa die Filmhochschule in Ludwigsburg und ihre Studierenden eine meiner größten Erfolgsquellen ist. Daneben gibt es eine radikale Internationalisierung und damit eine völlig andere Herangehensweise an eine Produktion als noch vor zwanzig Jahren.

BF: Erste Stimmen werden laut, dass die Goldene Zeit der Streamer schon wieder vorbei sei. Stimmt das?

Nico Hofmann: Ich würde zustimmen, dass es ein "Golden Age" des Bewegtbilds gibt. Aber diese Überbetonung von Streaming habe ich noch nie spannend gefunden. Die Debatte dominieren wird der Qualitätswettbewerb und der aktive Konkurrenzkampf zwischen Öffentlich-rechtlichen und Streamern, der jetzt im lokalen Markt stattfindet und darüber entscheidet, wer die Budgets auf den Tisch bringt und in Zukunft Projekte wie Babylon Berlin", "Der Schwarm" oder Eldorado KaDeWe" schultert.

BF: Müssen Sie auch schon über eine Nachfolgeregelung für sich nachdenken?

Nico Hofmann: Bei Bertelsmann ist das so üblich. Ich habe einen unbefristeten Vertrag, aber der endet in meinem Kopf mit dem Erreichen des gesetzlichen Rentenalters. Es gibt auch schon Überlegungen, was ich danach mache. Ich bin kein Freund von alten Männern, die nie aufhören wollen. Ich habe Pläne, aber die verrate ich erst, wenn ich kurz vor dem Abschied stehe.

Das Gespräch führte Ulrich Höcherl