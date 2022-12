KINOCHARTS DEUTSCHLAND TREND: Kino gegen deutsche Kicker

Nach dem enttäuschenden letzten Wochenende sieht es so aus, als ginge es jetzt noch einmal weiter bergab in den deutschen Kinos - was gestern mit einiger Sicherheit aber auch daran gelegen hat, dass Deutschland vor dem Fernseher saß und Fußball schaute. "Einfach mal was Schönes" übernahm gestern die Spitzenposition von "Black Panther: Wakanda Forever", der am vierten Wochenende spürbar an Fahrt verlieren dürfte.

Nach dem enttäuschenden letzten Wochenende sieht es so aus, als ginge es jetzt noch einmal weiter bergab in den deutschen Kinos- was gestern mit einiger Sicherheit aber auch daran gelegen hat, dass Deutschland vor dem Fernseher saß und Fußball schaute. Wären die Menschen mal lieber ins Kino gegangen! Wenn es denn etwas Positives aus dem Ausscheiden der deutschen Fußball-Nationelf mitzunehmen gibt, dann ist es die Hoffnung, dass sich das Interesse jetzt stärker von der WM abwendet und das Kino dadurch vielleicht einen kleinen Boost erhält. Aktuell lässt sich eine Prognose für das laufende Wochenende aufgrund der ungewöhnlichen Donnerstags-Situation nur schwer treffen. Geschätzte Zahlen sind also, mehr als sonst, mit Vorsicht zu genießen.

Einfach mal was Schönes" von und mit Karoline Herfurth übernahm zumindest gestern die Spitzenposition von Black Panther: Wakanda Forever" mit knapp 10.000 Besuchern und 85.000 Euro Umsatz, was auf ein Gesamtwochenende mit 80.000 Besuchern hinauslaufen dürfte. Der dreifache Spitzenreiter "Wakanda Forever" verliert indes spürbar an Fahrt: Gestern kam der Marvel-Hit auf 7500 verkaufte Tickets und setzte etwas mehr als 80.000 Euro um. Bis Sonntag sollten 75.000 Zuschauer drin sein, womit der Film von Ryan Coogler voraussichtlich nach Umsatz wieder obenauf sein dürfte.

Bester Neustart ist Violent Night" von Tommy Wirkola mit David Harbour, der in 388 Kinos mit 4500 Kinogängern und 40.000 Euro startete. Hier könnten für das Gesamtwochenende 50.000 Besucher zu Buche schlagen. Ganz knapp dahinter hält sich The Menu" mit fast identischen Zahlen zu Beginn des dritten Wochenendes. Und "Rheingold" beschließt die Top fünf mit 2500 Ticketverkäufen und 25.000 Euro Umsatz. Der Film von Fatih Akin steuert auf 30.000 Zuschauer bis Sonntag zu.

Auf Platz sieben landete gestern "Neil Young: Harvest Time", der in 42 Kinos auf 1500 Besucher und 16.500 Euro Umsatz kam. Die stillen Trabanten" von Thomas Stuber startete auf Platz 16 mit 650 Kinogängern und 6000 Euro Kasse.

Mal abwarten also, wie sich das Wochenende entwickelt. Der ungewöhnliche Donnerstag mit seinen schwachen Kinozahlen ist jedenfalls noch nicht aller Tage Abend.