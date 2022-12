Chance für Zukunft des Festivals in Edinburgh

Anfang Oktober war bekannt geworden, dass die gemeinnützige Organisation Centre for the Moving Image (CMI) Insolvenz anmelden musste (wir berichteten) und damit nicht nur das Filmhouse Cinema in Edinburgh und das Belmont Filmhouse in Aberdeen, sondern auch das Edinburgh International Film Festival ihre Tätigkeit einstellen mussten.

Mitte November wurde eine Crowdfunding-Kampagne zur Rettung des Filmhouse gestartet (wir berichteten), nun gab die Förderinstituion Screen Scotland bekannt, dass man sich sämtliche das Festival betreffenden Rechte über die Insolvenzverwalter gesichert und eine Evaluation gestartet hat, die die Perspektiven für eine Veranstaltung im kommenden Jahr ausloten soll - hierfür würden Mittel von bis zu 97.47 britische Pfund zur Verfügung gestellt, die aus einer ursprünglichen Förderzusage für die Jahre 2022/2023 für das CMI stammen.

Kristy Matheson, die das diesjährige Festival erstmals als Creative Director geleitet hatte, wird die Untersuchung verantworten, die im Januar 2023 abgeschlossen sein soll. Zu diesem Zeitpunkt werde man sich weiter zur möglichen Zukunft des Festivals äußern, die nun von Screen Scotland gehaltenen Rechte jedenfalls würden einem zukünftigen Träger natürlich zur Verfügung gestellt.