Schauspielerin Valerie Stoll: "Es ist auch eine Hassliebe"

Vor knapp einem Jahr war sie als KaDeWe-Verkäuferin Hedi die große Entdeckung in Julia von Heinz' "Eldorado KaDeWe". Nun war Valerie Stoll mit ihrer Regisseurin und der Serie zu Gast auf der Televisionale in Baden-Baden. Mit Blickpunkt:Film sprach sie über "Eldorado KaDeWe", ihre Arbeit als Schauspielerin und erzählte von einem erstaunlichen Buchprojekt.

Wie empfanden Sie die Situation in Baden-Baden, mit der Vorführung von "Eldorado KaDeWe" und der anschließenden öffentlichen Jury-Diskussion?

VALERIE STOLL: Unsere Produzentin Alicia Remirez hatte mich darauf vorbereitet, dass die Jurys in Baden-Baden immer sehr kritisch sind und Stoffe auch mal auseinandergenommen werden. Ich fand das gerade interessant, war aber auch sehr aufgeregt. Das Feedback war dann so liebevoll. Die Kritik, die es gab, konnte ich gut nachvollziehen.

Wie nehmen Sie selbst Ihre Serie als Zuschauerin wahr?

VALERIE STOLL: Ich hatte sie schon lange nicht mehr gesehen, die Produktion kam ja letzten Winter raus. Es hat richtig Spaß gemacht, weil ich jetzt natürlich einen ganz anderen Abstand zu dem ganzen Drehprozess hatte. Ich hatte auch einiges schon vergessen, und ich konnte jetzt viel entspannter schauen. Ich muss sagen, dass ich "Eldorado KaDeWe" von Mal zu Mal noch mehr mag.

Was würden Sie aIs Kritikerin darüber sagen?

VALERIE STOLL: Es gibt vieles, das mir von Anfang an gut gefallen hat, und Sachen, die mir erst jetzt beim Gucken aufgefallen sind. Ich mag total den Cast, finde die Figuren toll besetzt und von allen sehr fein gespielt. Das Ensemble stimmt einfach. Und ich bin voll der Fan von dem Aktualitätsbezug der Serie, denn es gibt genug Stoffe, die in den Zwanzigern spielen. Also warum nochmal rein historisch erzählen? Ich komme ja aus Berlin, wenn ich dann die U-Bahn-Szenen sehe, habe ich einen ganz anderen emotionalen Zugang zu der Serie, weil ich mit diesen Orten sehr vertraut bin.

Ist es ein großes Vergnügen, sich in eine völlig andere Zeit zu begeben? Lernt man dabei auch etwas fürs eigene Leben?

VALERIE STOLL: Da gibt es so viel zu erzählen. Wir hatten coole Kostüme, die zum Teil maßgeschneidert waren. Zum Teil hatten wir aber auch Originalkostüme aus der Zeit und man denkt, wie krass, das hat jemand vor hundert Jahren getragen. Das hilft einem total, eine Rolle zu spielen. Cool fand ich, dass die Figur in meinem Alter ist und auch in Berlin groß wird. Da gab es etwas, was ich sehr gut nachvollziehen konnte. Vor allem die Szenen im Eldorado, die schaue ich mir auch am liebsten an. Die Stimmung in diesem Club, die Performances, die dort stattfinden, das ist sehr gut gelungen. Für so eine Nacht im Eldorado würde ich mich gerne mal in die Zwanziger zurückbeamen. Ich finde, dass ich durch die Arbeit für "Eldorado KaDeWe" auch sehr viel über unsere Zeit gelernt habe, weil es so viele Parallelen gibt. Ich habe mich mit Themen beschäftigt, die mir vorher nicht bewusst waren, wenn es etwa um die LGBTQ-Community geht. Das war eine absolute Bereicherung, das nehme ich von diesen Dreharbeiten mit. Dazu würde ich auch gerne noch was erzählen.

Sehr gerne.

VALERIE STOLL: Wir haben diese lesbische Liebesgeschichte ja in Ungarn gedreht. Im Sommer 2021 als ein Gesetz erlassen wurde, das die Darstellung von Homosexualität in Ungarn verbietet. Wir könnten unsere Serie also nicht in Ungarn zeigen, haben aber trotzdem dort gedreht, weil es natürlich der Produktion Vorteile brachte. Für meine Spielpartnerin Lia von Blarer und mich fühlte sich das wie ein Widerspruch an. Wir hatten auch viele Leute aus der queeren Community Ungarns im Team. Lia und ich hatten das Bedürfnis, etwas zu machen. Wir haben während der Dreharbeiten ganz viel analog photographiert. Weniger Making-of-Fotos, vielmehr diese Momente, die das Warten am Set zeigen, die ruhelosen Momente zwischen den Takes, zwischen Euphorie und Erschöpfung. Diese Fotos bilden den Vibe, den wir als queere Bubble hatten und ausleben konnten, sehr gut ab. Nach dem Dreh hatten wir die Idee für ein Fotobuch, mit dem wir auf die Situation in Ungarn aufmerksam machen wollten. Die Bildebene zeigt die queere deutsche Fiktion, auf Textebene wollten wir die queere Realität in Ungarn zeigen und haben uns aus der ungarischen queeren Community die verschiedensten Texte schicken lassen, von Gedichten bis Kurzgeschichten ist alles dabei. Das Buch heißt "Hurry up and wait" und ist jetzt über ausgewählte Buchläden oder der Webseite des Kettler Verlags erhältlich. Dabei haben uns die Constantin, die ARD und der rbb unterstützt. Die Einnahmen werden komplett an "Budapest Pride" gespendet.

Was für eine tolle Idee! Wie haben sie die Zusammenarbeit mit Julia von Heinz wahrgenommen? War das etwas Spezielles?

VALERIE STOLL: Auf jeden Fall. Julia hat eine ganz gute Menschenkenntnis und sie hat ein tolles Ensemble zusammengebracht, das ist ihr und Casterin Nina Haun zu verdanken. Man spürt, dass Julia Ahnung hat von dem, was sie verfilmt. Sie ist eine sehr politische Person, und ich fand es cool, wie divers sie hinter und vor der Kamera besetzt hat, das aber ganz ungezwungen machte. Durch sie habe ich auch erst einen Bezug zu den Themen der Serie gefunden. Für mich war es aber auch deshalb speziell, weil es meine erste große Serienhauptrolle war. Drei Monate am Stück zu drehen, das macht so Spaß. Keiner stört dich, es gibt nichts anderes. Das ist so ein Unterschied dazu, wenn man immer nur für ein paar Tage ans Set fährt.

Wie hat sich "Eldorado KaDeWe" für Sie ausgewirkt, hat es Ihre Karriere beflügelt?

VALERIE STOLL: Ich kann das nur schwer sagen, aber ich glaub schon. Die Anfragen sind anders geworden, das schätze ich sehr. Ich bin dankbar, dass ich jetzt coole Castings habe. Aber am Ende ist die Arbeit am Set immer noch dieselbe. Ich glaube aber auch, dass sich erst noch zeigen wird, wie es sich letztlich auswirkt.

Blut geleckt an großen Rollen haben Sie offenbar.

VALERIE STOLL: Der Traum ist sowieso Hauptrollen zu spielen und am besten nur ein oder zwei Projekte im Jahr zu machen. Aber so läuft es halt nicht. Man hat immer noch kleinere Rollen, die aber auch Spaß machen und mich schauspielerisch fordern müssen. Die Balance ist wichtig. Das Ding ist, dass man es sich nicht aussuchen kann. Deshalb ist es auch eine Hassliebe zu diesem Beruf. Ich hasse diese Position des Wartens und immer abrufbar zu sein. Wenn man dann aber ein richtig gutes Casting oder einen richtig guten Drehtag hat, dann weiß man wieder ganz genau, warum man diesen Beruf ausübt. Diese Balance über einen längeren Zeitraum herzustellen, daran arbeite ich.

Würde Sie auch der internationale Markt reizen?

VALERIE STOLL: Wen nicht? Vor allem will ich unbedingt mal in einer anderen Sprache drehen. Ich spreche auch spanisch und russisch. Das muss auch gar nichts Großes sein. Mich würde einfach die Erfahrung, wie es da am Set zugeht, interessieren.

Haben Sie Ambitionen über das Schauspielfach hinaus, so wie beispielsweise Aylin Tezel, die ja hier in Baden-Baden den Ehrenpreis bekommen hat?

VALERIE STOLL: Das interessiert mich voll. Letztendlich möchte ich so viel verschiedenes ausprobieren wie möglich. Hauptsache man lernt dazu, hat Spaß und arbeitet mit korrekten Leuten. Regie finde ich spannend, das würde ich vielleicht gerne irgendwann studieren. Ich habe Bock darauf, das Handwerk richtig zu lernen. Entscheidend ist für mich, ein Team um mich herum zu haben, das anstrengende Arbeit nicht als anstrengend empfinden lässt. Mit einer coolen Jugendgruppe ein Theaterstück zu inszenieren, würde mich zum Beispiel auch total faszinieren.

Gibt es Schauspielerinnen, Schauspieler oder andere Kreative, die Sie inspirieren?

VALERIE STOLL: Tatsächlich nicht, weil man die Menschen am Ende ja nicht richtig kennt. Es gibt viele Schauspieler, die mich wegen ihrer Arbeit faszinieren, aber konkrete Vorbilder habe ich nicht.

Was für Filme oder Serien sind Ihnen zuletzt beim privat Schauen aufgefallen?

VALERIE STOLL: Ich war bei der Premiere von Pola Becks "Der Russe ist einer der Birken liebt", den fand ich richtig gut, vor allem auch weil Aylen Tezel den Film unfassbar gut trägt. Dann natürlich Everything Everywhere All at Once", der ist grandios. Jetzt gerade habe ich einen argentinischen Film gesehen, "Wild Tales" von 2014, den ich super fand. Außerdem habe ich neulich Triangle of Sadness" im Kino gesehen - absolute Empfehlung! Am meisten liebe ich es, wenn ich Filme auf Empfehlung gucke, mich davor aber überhaupt nicht darüber informiere und mir den Film anschaue, ohne zu wissen, was mich erwartet. Dann versteht man viel mehr, wie wichtig Dinge wie Dramaturgie und Figurenetablierung sind.

Sie gehören einer Generation an, von der es heißt, sie hat dem Fernsehen den Rücken gekehrt. Wie ist das mit Ihnen?

VALERIE STOLL: Ich habe zuhause keinen Fernseher. Wenn ich aber im Hotel bin, ist das erste, was ich mache, den Fernseher anzustellen. Dann zappe ich einmal durch und mache gleich wieder aus, weil ich nirgends hängen bleibe. Wenn ich schaue, dann auf Empfehlung und suche dann aktiv danach, denn es gibt richtig geile Fernsehfilme oder vor allem auch Mehrteiler. Die gucke ich mir aber in der Mediathek an.

Woran arbeiten Sie als nächstes, worin sehen wir Sie als nächstes?

VALERIE STOLL: Projekte für nächstes Jahr stehen noch nicht fest. Aber im Frühjahr kommt die neue Impro-Serie "Intimate" von den Kleinen Brüdern", in der ich mitgespielt habe. Außerdem wird auch bald der ZDF-Film "Krähensommer" ausgestrahlt, in dem ich eine Rolle übernommen habe.

Das Interview führte Frank Heine