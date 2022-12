FFA: 700.000 Euro Verleihförderung für "Oskars Kleid"

Kurz vor Weihnachten bringt Warner Hüseyin Tabaks Komödie "Oskars Kleid" in die Kinos. Die FFA hat hierfür die in der aktuellen Förderrunde vergebene Höchstsumme an Verleihförderung in Höhe von 700.000 Euro sowie zusätzlich 300.000 Euro an Medialeistungen bewilligt.

Die für Verleih-, Vertriebs- und Videoförderung zuständige Kommission der FFA hat in ihrer jüngsten Sitzung für den Verleih von 14 Filmen, den Weltvertrieb von zwei Filmen sowie für acht Video-Veröffentlichungen insgesamt knapp 3,3 Mio. Euro bewilligt. Wie die FFA heute mitteilt, stammen gut 1,9 Mio. Euro davon aus FFA-Mitteln, gut 1,3 Mio. Euro kommen aus dem BKM-Programm Neustart Kultur hinzu. Ebenfalls vergeben hat die FFA-Kommission für Verleih-, Vertriebs- und Videoförderung Medialeistungen im Wert von 1,3 Mio. Euro.

Die größte Verleihförderung in Höhe von 700.000 Euro sowie zusätzlich Medialeistungen im Wert von 300.000 Euro bekam Warner Bros Pictures Germany für Hüseyin Tabaks Komödie Oskars Kleid", die am 22. Dezember startet, zugesprochen. 480.000 Euro Verleihförderung bekommt Warner für Fatih Akins "Rheingold", der seit seinem Kinostart Ende Oktober bereits knapp 900.000 Besucher in die deutschen Kinos gelockt hat.

Am 29. Dezember bringt Studiocanal Aron Lehmanns Drama Was man von hier aus sehen kann" in die Kinos; von der FFA wurden aktuell 375.000 Euro Verleihförderung sowie Medialeistungen in Höhe von 300.000 Euro bewilligt.

Auf rund 215.000 Besucher seit seinem Kinostart am 20. Oktober hat es Die Mucklas und wie sie zu Pettersson und Findus kamen" bis dato gebracht. Wild Bunch hat dafür jetzt von der FFA eine Verleihförderung in Höhe von 300.000 Euro zugesprochen bekommen.

Die bieden von der FFA bewilligten Weltvertriebsförderungen gehen beide an The Match Factory für "Rheingold" (20.000 Euro) und Hans-Christian Schmids Entführungsdrama Wir sind dann wohl die Angehörigen" (13.500 Euro).

Die höchste Videoförderung in Höhe von 74.500 Euro erhielt Leonine Studios für Der junge Häuptling Winnetou".

Alle aktuell bewilligten Förderungen unter www.ffa.de.