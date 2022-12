Deutscher Werbefilmpreis startet in zehnte Runde

Am 24. März wird zum zehnten Mal der Deutsche Werbefilmpreis verliehen. Noch bis 9. Januar können Filme eingereicht werden.

Noch bis 9. Januar können Werbefilme, die 2022 zu sehen waren, für den Deutschen Werbefilmpreis eingereicht werden. Das teilt die Deutsche Werbefilmakademie, die den Preis am 24. März auf Kampnagel in Hamburg zum zehnten Mal vergibt, heute mit.

"Nachdem wir im März dieses Jahres nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause endlichwieder alle zusammenkommen konnten, wollen wir das 2023 anstehende Jubiläumbesonders feierlich begehen - sogar der Hamburger Kultursenator hat sich angekündigt, Dr. Carsten Brosda. Die Branche verdient es, sich selbst und ihre großartigen Produktionen ebenso kreativ, stil- und phantasievoll zu feiern wie wir es von den Arbeiten erwarten, die wir für den Deutschen Werbefilmpreis 2023 begutachten werden" , erklären die Macher des Wettbewerbs, Myriam Zschage, Tony Petersen und Ulla Vogel.

Insgesamt wird der Deutsche Werbefilmpreis in elf Kategorien vergeben. Produzenten, Regisseure, Filmemacher und Agenturen können ihre Filme unter www.deutscher-werbefilmpreis.de in bis zu fünf Kategorien pro Film hochladen. Die Nominierungen werden am 6. März bekannt gegeben.

Neben der Verleihung des Deutschen Werbefilmpreises findet am Vormittag des 24. März im Alabama-Kino auf dem Kampnagel-Gelände auch noch ein Creative Panel samt der Verleihung des Nachhaltigkeitspreises "Die Giraffe" statt.