Netflix-CEO sieht keinen Grund für stärkeres Kino-Engagement

Auch wenn es sich angesichts der anhaltenden Weigerung von Netflix, Zahlen zu veröffentlichen, nur um Schätzungen handelt, scheint das Bild klar: Glass Onion: A Knives Out Mystery" hat in den USA in limitierter Auswertung ein Ausrufezeichen gesetzt. US-Medienberichten zufolge waren in etwa zwischen 650 und 700 Kinos dabei, wobei zwar erstmals alle drei großen Ketten AMC, Regal und Cinemark zu einer Einigung mit dem Streamer gefunden hatten, allerdings zahlreichere kleinere Kinos, die den Film gerne eingesetzt hätten, außen vor geblieben seien. Der Einsatz war (wie in Deutschland) auf eine Woche beschränkt, aktuell läuft eine dreiwöchige "black period" bis zum Start auf der Plattform. Um die 15 Mio. Dollar sollen es gewesen sein, die der Film in den USA auf dieser Weise einspielte - was zwar für einen hervorragenden Kopienschnitt stünde, aber natürlich deutlich unter den 26 Mio. Dollar läge, mit denen der Vorgänger unter regulären Bedingungen 2019 losgelegt hatte, um es am Ende auf ein US-Boxoffice von über 165 Mio. Dollar zu bringen.

Dass Netflix sich mit der gewählten Strategie Abermillionen an potenziellen Kinoeinnahmen hat entgehen lassen, ist Netflix-CEO Reed Hastings natürlich nicht nur sonnenklar - er unterstrich den gewählten Weg bei einer Konferenz der New York Times auch als den zukünftigen. "Es handelt sich um eine Werbemaßnahme für den Streamingdienst. Wir versuchen keineswegs, ein Kinogeschäft aufzubauen - sondern wir versuchen einfach, herauszustechen", so Hastings, der damit wohl auch bewusst Hoffnungen zerschlug, dass sich das Modell für künftige Releases noch nennenswert im Sinne der Kinos ausbauen lassen könnte. Der aber auch ankündigte, dass man zumindest einen ähnlichen Ansatz, sollte er sich für Netflix am Ende als erfolgreich erweisen (was man ganz offensichtlich nicht an Ticketeinnahmen misst), in Zukunft häufiger nutzen wolle. Anzumerken ist auch noch, dass die Konditionen ebenfalls besondere waren, so soll Netflix eine deutlich geringere Leihmiete genommen haben, als für große Releases (insbesondere in den USA, wo der Verleihanteil zum Start auch über 60 Prozent liegen kann) üblich.

"Herauszustechen", wie Hastings es formulierte, wird natürlich auch für Netflix immer wichtiger. Oder wie es der CEO ausdrückte: "Was das Streaming von hochwertigem Content anbelangt, hat es sich geradezu zu einem Handgemenge entwickelt." Noch vor vier Jahren, als er an selber Stelle gesprochen habe, sei Netflix alleine auf weiter Flur gewesen - das habe sich komplett geändert. Ironischer Weise lobte er ausgerechnet Bob Iger, dessen Rückkehr zu Disney eher als Zeichen dafür gewertet wird, das die stark Streaming-orientierte Strategie von Bob Chapek zumindest in Teilen auf den Prüfstand gestellt wird, dafür, schon 2017 erkannt zu haben, dass die Zukunft für Disney im Streaming liege. Wirklich überraschend kommt die Aussage allerdings nicht, gilt es doch selbst für einen Streaming-Giganten wie Netflix, aktuell eher kritischen Aussagen von Studiochefs und Analysten weiter das Szenario eines Streaming-Eldorados entgegenzuhalten. Erst der enorme Erfolg von Disney+ jedenfalls habe "alle anderen" dazu bewogen, sich ebenfalls in dieses Feld zu begeben. Disney jedenfalls sieht Hastings offenbar als aktuell größten Konkurrenten. "Sie sind stark, waren das aber auch schon immer - zumindest wir beide werden es sein, die es längerfristig miteinander austragen werden."

Darüber hinaus äußerte sich Hastings zu dem am 3. November in etwa einem Dutzend Ländern eingeführten Werbetarif, von dem er sich gewünscht hätte, ihn früher gestartet zu haben. Netflix habe, so Hastings, zwei Mantras: Kundenzufriedenheit und hohe Betriebseinnahmen. Vor diesem Hintergrund habe das Management die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach einem werbefinanzierten Tarif nicht rechtzeitig erkannt. "Sie haben Recht, wenn Sie sagen, dass ich nicht an die werbegestützte Taktik für uns geglaubt habe", erklärte der Unternehmensgründer: "Und ich lag damit falsch." Dass ein Abotarif mit Werbung funktionieren könne, habe Mitbewerber Hulu seit vielen Jahren gezeigt. Es sei ein Verdienst von Hulu und seinem vormaligen CEO Jason Kilar gewesen, dies herausgefunden zu haben.

Zudem habe er den Zusammenhang, zwischen der Tatsache, dass immer mehr Endverbraucher vernetzte TV-Geräte nutzten und sich auf diese Weise vom linearen Fernsehen abwenden würden und der darauf folgenden Reaktion der Werbewirtschaft auf die Entwicklung nicht ausreichend berücksichtigt. Hastings zog trotzdem das Fazit, jetzt auf einem guten Weg zu sein: "Und ich wünschte, wir hätten ein paar Jahre früher damit angefangen, aber wir werden aufholen und in ein paar Jahren werden wir uns nicht mehr daran erinnern, wann wir damit angefangen haben."

Als ein wenig überraschend könnte man - auch angesichts jüngster Schlagzeilen über den Umgang mit Mitarbeitenden und die Verbreitung von Fake-News - empfinden, wenn Hastings bei dem Termin mit ausgesprochenem Lob bedachte: Elon Musk sei seiner Ansicht nach "einer der mutigsten und kreativsten Menschen auf diesem Planten", der "Phänomenales" erreicht habe. Mit den 44 Milliarden, die Musk und seine Unterstützer in Twitter investiert hätten, hätte dieser eine "Yacht von einer Meile Länge" bauen können, stattdessen habe er sich entschieden, damit "Gutes zu tun". Musk, so Hastings, glaube einfach an Meinungsfreiheit und die Macht der Demokratie.

Ganz so überraschend ist der Kommentar dann allerdings doch nicht, wenn man sich vor Augen hält, welche Diskussionen in Sachen "Meinungsfreiheit" Netflix selbst schon hinter sich hat. Paradebeispiel dafür ist die Kontroverse rund um Comedian Dave Chappelle und sein Netflix-Comedy-Special. Letzteres sei, so Hastings, schlicht einer der unterhaltsamsten und meistabgerufenen Inhalte auf dem Dienst - und man würde es "wieder und wieder" machen.