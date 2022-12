TV-Monatsmarktanteile: Doppelsieg fürs ZDF

Vor allem Dank der Fußball-WM-Übertragungen, aber auch Dank "Wetten, dass...?", dessen jährliche Ausgabe die Zehn-Mio.-Zuschauer-Marke sprengte und beim Marktanteil an der 40-Prozent-Marke kratzte (wir berichteten) konnte das ZDF bei den Monatsmarktanteilen im November einen Doppelsieg einfahren. So bauten die Mainzer ihren Vorsprung beim Gesamtpublikum gegenüber dem Ersten sogar aus; mit 15,8 Prozent lag das ZDF um 1,6 Prozentpunkte über dem Oktoberwert, während das Erste lediglich einen halben Prozentpunkt auf 12,4 Prozent zulegen konnte. Meist gesehenes Programm des Monats im Ersten war der Tatort: Ein Freund, ein guter Freund" mit mehr als 13 Mio. Zuschauern. Insgesamt reichweitenstärkstes Programm im November war die Übertragung des WM-Spiels zwischen Deutschland und Spanien, das am vergangenen Sonntag im ZDF mehr als 17 Mio. Zuschauer sahen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Partie auf einen Marktanteil von 58,8 Prozent gekommen und hatte dazu beigetragen, dass das ZDF im Vergleich zum Oktober drei Prozentpunkte zulegen konnte und mit 9,7 Prozent auch in dieser Zielgruppe die Marktführerschaft übernahm. Der bisherige Primus RTL lag mit 9,4 Prozent anders als im Vormonat wieder im einstelligen Bereich; gegenüber dem Oktober büßte man 0,8 Prozentpunkte ein. 1,3 Prozentpunkte zulegen konnte in dieser Zielgruppe Das Erste, das auf einen 14/49-Marktanteil von 8,7 Prozent kam.

Als einziger großer privater Sender konnte Kabel eins (4,1 Prozent) im November im Vergleich zum Vormonat zulegen - wenn auch nur um 0,1 Prozentpunkte. Das geringste Minus von 0,1 Prozentpunkten verbuchte ProSieben (acht Prozent), der mit dem Finale von "The Masked Singer" einen Wert weit jenseits der 20-Prozent-Marke erzielte und sich auch auf das Format "Joko und Klaas gegen ProSieben" wieder verlassen konnte.

0,3 Prozentpunkte gegenüber dem Oktober büßte Sat1 (6,5 Prozent) bei den 14- bis 49-Jährigen ein, bei RTLZWEI (3,4 Prozent) war es ein halber Prozentpunkt, bei Vox (6,2 Prozent) sogar 0,8 Prozentpunkte.