Einschaltquoten: Bestwert für WM-Spiel ohne deutsche Beteiligung

Am Tag vor dem entscheidenden WM-Vorrundenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Costa Rica hat die Partie zwischen Polen und Argentinien die bisher höchste Reichweite des Turniers für ein Spiel ohne deutsche Beteiligung erzielt.

Mit 6,72 Mio. Zuschauern (MA: 25,1 Prozent) hat die ZDF-Übertragung des WM-Vorrundenspiels zwischen Polen und Argentinien gestern Abend nicht nur die größte Reichweite des Tages, sondern auch den besten Wert für ein Spiel ohne deutsche Beteiligung erzielt. Im Ersten sahen gestern Abend 3,16 Mio. Zuschauer (MA: 11,8 Prozent) bzw. 2,55 Mio. Zuschauer (MA: 12,4 Prozent) Nicole Weegmanns von der Neuen Schönhauser Filmproduktion produzierten, am Stück ausgestrahlten Zweiteiler "Alice" über das Leben der jungen Alice Schwarzer.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war die ZDF-Fußballübertragung mit einem Marktanteil von 29,4 Prozent ganz klar die Nummer eins in der gestrigen Primetime. Erfolgreichstes privates Format in dieser Zielgruppe in der gestrigen Primetime war die RTL-Investigativshow "Mario Barth deckt auf" (elf Prozent). Bei ProSieben kam eine weitere Folge von "Jenke.Crime" auf 5,7 Prozent, Schwestersender Sat1 kam mit der Comedyshow "Reingelegt - Die lustigsten Comedy-Fallen" auf drei Prozent.