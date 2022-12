Publikumsliebling Christiane Hörbiger ist tot

Christiane Hörbiger, ein Publikumsliebling im Fernsehen und Theater, ist tot. Die Schauspielerin, die in der Komödie ebenso wie im ernsten Fach zu Hause war, starb gestern mit 84 Jahren in Wien.

Sie begann ihre Karriere am Wiener Burgtheater, bevor sie 1955 auch im Film auftrat und über 30 Jahre später einer neueren Generation durch die Serie "Das Erbe der Guldenburgs" ein Begriff wurde und Anfang der Neunziger in Schtonk!" einen Paradeauftritt hatte. Sie wurde u.a. mehrfach mit dem Deutschen Filmpreis und zuletzt mit der Goldenen Kamera 2018 fürs Lebenswerk ausgezeichnet und stand noch 2018 mit Tochter Mavie Hörbiger vor der Kamera.

Hörbiger entstammt einer österreichischen Schauspielerdynastie. Sie wurde 1938 in Wien als Tochter von Paula Wessely und Attila Hörbiger geboren, ihr Onkel ist Paul Hörbiger. Nach Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und Tanz- und Gesangsunterricht debütierte sie 1957 am Wiener Burgtheater, zu dessen festem Ensemble sie bis 1966 gehörte. Sie trat auf Bühnen von Salzburg (als Buhlschaft in "Jedermann"), Zürich, München und Heidelberg auf. Durch Vermittlung ihres Vaters nimmt sie 1955 eher widerwillig eine Filmrolle in "Der Major und die Stiere" an und arbeitet in Heimatfilmen wie Der Meineidbauer", "Der Edelweißkönig" und Kronprinz Rudolfs letzte Liebe". Fast zwanzig Jahre dem Theater verpflichtet und nur gelegentlich im TV zu sehen, wagt sie mit Regisseur Xaver Schwarzenberger 1985 einen Neuanfang mit Donauwalzer" und wird für die Rolle der Judith, die drei Generationen lang mit Fragen von Liebe und verdrängter Schuld zu kämpfen hat, mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet.

Wieder ins Rampenlicht tritt Hörbiger als zynische Gräfin in der Serie "Das Erbe der Guldenburgs" (ab 1986). Hörbigers erste, lange vor Mathilde" entstandene dezente Sexszene (mit Dietrich Mattausch) ist in "Das andere Leben" (1987) zu bewundern. Man täusche sich nicht: Die Frau mit dem weichen Blick und dem leisen Zug von Weltschmerz um die Mundwinkel, die mit Damenhaftigkeit und Noblesse Unnahbarkeit über dem Vulkan vortäuscht, ist fähig, mit vollendeter Haltung und dem von ihrer Mutter stammenden glucksenden Lachen auch eine hundsgemeine Giftmischerin zu spielen ("Die Gottesanbeterin", 2001). Sie war als Julia - Eine ungewöhnliche Frau" zu sehen, gewann 2009 den Ehrenpanther und stand bis 2018 vor der Kamera.

Hörbiger war in erster Ehe mit Regisseur Wolfgang Glück (Der Schüler Gerber") verheiratet, der zweite Gatte Rolf Biggler starb 1978. Mit ihrem Lebensgefährten Gerhard Tötschinger veröffentlichte sie 1993 ihre Erinnerungen "Eine Biographie aus der Nähe", die 1998 in Form eines Hörbuchs, das drei Stunden lang Gespräche über ihr Leben und ihren Beruf enthält, neu erschienen ist. Sie lebte in Zürich und zuletzt in Baden bei Wien.