Ang Lee bereitet Bruce Lee-Biopic vor

Der zweifach Regie-Oscar-prämierte Ang Lee bereitet ein Biopic über die chinesisch-amerikanische Martial-Arts-Film-Ikone Bruce Lee vor. Das Drehbuch stammt von Dan Futterman, der mit Capote" und Foxcatcher" hochgelobte Stoffe, die auf realen Persönlichkeiten basieren, schrieb. Jean Castelli, Alex Law, Mabel Cheung und Wells Tower lieferten vorherige Fassungen des Buches, das Sonys 3000 Pictures vorantreibt. Für die Titelrolle ist der Sohn von Ang Lee, Mason Lee, vorgesehen. Für Lees Herzensprojekt arbeitet der in Taiwan geborene Filmemacher wieder mit Elizabeth Gabler und Marisa Paiva von Sony bei der Produktion zusammen.

Gemeinsam realisierten sie Life of Pi - Schiffbruch mit Tiger", für den Lee seinen zweiten Oscar nach dem für Brokeback Mountain" erhielt. Zu den weiteren Produzenten des noch unbetitelten Biopics zählen Lawrence Grey, Shannon Lee, Ben Everard und Brian Bell.

Das Leben von Bruce Lee, der 1940 in San Francisco geboren wurde und mit nur 32 Jahren starb wurde bereits mehrfach adaptiert.

Ang Lee war zuletzt mit dem schwachen Gemini Man" in den Kinos. Mason Lee war in "Die wilde Heldentour des Billy Lynn" und zuletzt in taiwanesischen Produktionen zu sehen.