BAMTech jetzt unter vollständiger Disney-Kontrolle

Im Rahmen eines SEC-Filings wurde bekannt, dass die Walt Disney Company für 15 Prozent der Anteile am Streaming-Dienstleistungsunternehmen BAMTech im November 900 Mio. Dollar an die Major League Baseball gezahlt hat. Somit besitzt Disney jetzt die volle Kontrolle über BAMTech, da Disney bereits 2017 die Mehrheit an dem Tech-Unternehmen übernommen hatte. Vor der Transaktion gehörte der Anbieter von Streaming-Technologie zu 85 Prozent zu Disney und zu 15 Prozent der Major League Baseball (MLB).

Die Technologie von BAMTech bildet die Grundlage für unter anderem Disney+ und Hulu und ist daher ein wichtiger Baustein der Streaming-Infrastruktur von Disney. Disneys Einstieg in BAMTech war vor Jahren vom CEO-Rückkehrer Bob Iger als wichtiger Meilenstein bezeichnet worden, um im Streaminggeschäft mithalten zu können.

BAMTech war ursprünglich gegründet worden, um die Übertragung von Baseball-Spielen übers Internet zu ermöglichen.