Palm Springs International Film Festival ehrt Michelle Yeoh

Für ihre Rolle in "Everything Everywhere All At Once" wird die in Malaysia geborene Schauspielerin mit dem International Star Award ausgezeichnet.

Das Jahr 2023 fängt für Michelle Yeoh an, wie das Jahr 2022 aufhört - mit einem Preis. Nachdem das Santa Barbara International Film Festival der in Malaysia geborenen Schauspielerin am 9. Dezember den Kirk Douglas Award for Excellence in Film verleihen wird, bekommt Yeoh im Rahmen der Preisverleihungsgala des Palm Springs International Film Festival am 5. Januar den International Star Award überreicht. Das Festival zeichnet die 60-Jährige damit für ihre Performance in Everything Everywhere All At Once" aus.

"Michelle Yeoh ist alles in dem aufheiternden Film 'Everything Everywhere All At Once'. In einer der einprägsamsten Rollen ihrer Karriere spielt Yeoh Evelyn Wang, eines chinesisch-amerikanische Frau, die engagiert wurde, um das Multiversum zu retten. Es ist uns eine Ehre, sie für diesen Film, der ein fantastisches Vorzeigeprojekt für Michelle Yeoh ist, mit dem International Star Award auszuzeichnen", erklärt Festivalleiter Harold Matzner.