DAS WAR 2022 - Best of Kino: Marc Mensch, Stv. Redaktionsleiter

Es mag Menschen geben, die Favoritenlisten förmlich aus dem Ärmel schütteln. Ich selbst zähle mich nicht dazu - und sei es auch nur, weil eine Reihung aus meiner Sicht stets etwas Willkürliches hat. Wie etwa gewichte ich pures Vergnügen gegen Inhalte, die vielleicht nicht ganz so leicht verdaulich sind, unter dem Strich aber mehr Relevanz haben?

Nun, ich will ehrlich sein: "Pures Vergnügen" ist für mich bei dieser ganz persönlichen Favoritenliste ein ausgesprochen wichtiges Kriterium - was handwerkliche Qualitäten im Einzelfall durchaus besonders stark gewichten mag. So oder so: Zumindest an der Besetzung der Spitzenposition gibt es für mich nicht den allergeringsten Zweifel. "Top Gun Maverick" flog nach meinem Dafürhalten schlicht Kreise um alles, was ich (mit Ausnahme einer Wiederaufführung!) sonst so gesehen habe.

Was leider auch daran lag, dass 2022 im Segment der mein Besuchsverhalten nach wie vor stark bestimmenden Tentpoles über weite Strecken wirklich auffällig schlecht besetzt war - und das beileibe nicht nur quantitativ. Ein Kino vorzeitig zu verlassen, kommt für mich eigentlich nicht in Frage - rückblickend hätte ich es in diesem Jahr wenigstens zwei Mal tun sollen.

Nicht unerwähnt bleiben soll zudem ein Faktor, der mein Besuchsverhalten 2022 erheblich beeinflusste - denn noch nie lag die Entscheidung über die konkrete Wahl eines Films so wenig in meiner Hand. Aber für einen quietschvergnügten Sohn langweilt man sich dann ja doch gerne hin und wieder durch einen Titel, der den eigenen Geschmack nicht so ganz trifft. Zumindest bei "Top Gun Maverick" und "Avatar - Aufbruch nach Pandora" waren wir uns immerhin mehr als einig...

1. "Top Gun Maverick"

Ehrlich gesagt könnte dieser Film gut und gerne die ersten fünf Positionen alleine belegen. Eine für jeden meiner Kinobesuche. Eine perfekte Fortsetzung, bei der zwar selbstverständlich auch in den Flugaufnahmen tief in die digitale Trickkiste gegriffen wurde, deren außergewöhnliche Bilder aber dennoch klar vom Bemühen um "reale" Shots profitieren. Ebenso action- wie temporeich, überraschend humorvoll, emotional und mit genau dem richtigen Maß an tiefer Verbeugung vor dem Original. 131 Minuten pures Vergnügen - meine mit Abstand besten Kinoerlebnisse des Jahres.

2. "Avatar - Aufbruch nach Pandora"

Hätte ich den Film 2022 erstmals gesehen, er hätte "Top Gun Maverick" die Spitzenposition noch streitig gemacht. So war es "nur" ein Wiedersehen, dessen HFR-Upgrade mir persönlich vergleichsweise wenig gab. Ein herausragendes Kinoerlebnis war es - zumal dieses Meisterwerk so frisch wie vor 13 Jahren wirkt - dennoch. Alleine schon, weil diesmal auch der rundum begeisterte Sohn mit im Saal saß.

3. The Batman"

Ein Film, der insgesamt etwas zu lang und im Grunde überfrachtet ist, dessen Finale in Teilen ruhig etwas geerdeter hätte sein können. Klingt nicht nach einem Favoriten - ist gerade auch als Beinahe-Demontage seines zentralen Protagonisten aber über weite Strecken doch so außergewöhnlich gut gelungen, dass es locker für die Bronzemedaille reicht.

4. Mittagsstunde"

Auch wenn gerade in diesem Jahr das Verlangen nach Eskapismus mein Besuchsverhalten in ganz besonderem Maße beeinflusste, auch wenn ich nicht leugnen kann, dass Bombast mir doch recht nahe liegt: Diese wunderschöne Literaturadaption hat mich einfach komplett für sich eingenommen - und benötigte dafür nicht einmal 100 Minuten.

5. "Rheingold"

Keinerlei sonderliche Sympathie für Xatar, keinerlei Bezug zu seiner Musik - aber umso mehr zu diesem Film, der ohne Glorifizierung wie erhobenen Zeigefinger gleichermaßen auskommt. Und in dem Emilio Sakraya brilliert.

6. Violent Night"

Klar, Kritikerpreise wird diese pechschwarze Schlachtplatte nicht abräumen. Aber sei's drum - ich hatte mit dieser blutigen "Home Alone" meets "Die Hard"-Variante einfach jede Menge Spaß.

7. Triangle of Sadness"

Ein Film, den ich vielleicht noch höher eingestuft hätte, wenn er - ein Problem gleich mehrerer toller Titel dieses Jahres - nicht ganz so episch lang ausgefallen wäre. Streckenweise brillant, wenn auch nicht unbedingt magenschonend, hätte dieses Werk von Straffungen profitiert.

8. "Elvis"

Style over substance to the max! Inhaltlich hat mich dieser überbordende Bilderbogen tatsächlich relativ stark enttäuscht; trotz guter schauspielerischer Leistungen vermochte ich eine gewisse Distanz zu den Protagonisten nie zu überwinden. Ein Film, den ich mir kaum fürs Sofa holen werde - der auf der ganz großen Leinwand aber streckenweise geradezu berauschende Wirkung entfaltete.

9. Smile - Siehst Du es auch?"

Zugegeben: Auch wenn ich dieses Jahr noch etliche bessere Filme gesehen habe (wobei dieser aus einem Genre heraussticht, das mir nur bedingt liegt), lässt die Freude angesichts des Zuspruchs, den ein ursprünglich nur für das Streaming vorgesehener Titel am Ende im Kino erfuhr, ihn in meine Favoritenliste rutschen. Und ich hatte offenbar Glück mit dem Publikum...

10. Avatar: The Way of Water"

Nur Rang 10 für den größten Hoffnungsträger des Jahres, einen Film, der (abgesehen von seiner exzessiven Lauflänge...) alle Boxen meiner Präferenz-Liste abhaken müsste? Nun, die Wahrheit ist: Ich hatte ihn zum Zeitpunkt der Erstellung der Liste noch nicht gesehen. Was ich damals schon gesehen hatte, stützte allerdings die felsenfeste (!) Überzeugung, dass diese nicht komplett wäre, ohne ihn zumindest irgendwie zu berücksichtigen...