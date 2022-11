McG inszeniert Jennifer Garner und Ed Helms in Netflix-Komödie "Familiy Leave"

Jennifer Garner und Ed Helms übernehmen die Hauptrollen in der Komödie "Family Leave", die McG für Netflix inszenieren wird.

Nach einem Drehbuch von Adam Sztykiel wird McG für Netflix die Komödie "Family Leave" inszenieren. Wie der Hollywood Reporter berichtet, spielen Jennifer Garner und Ed Helms darin Jess und Bill Walker, die sich alle Mühe geben, die Familie zusammenzuhalten - was immer schwieriger wird, je älter und unabhängiger von ihren Eltern die Kinder werden.

Nach einer zufälligen Begegnung mit einem Astrologen wachen die Familienmitglieder am nächsten Morgen jeweils im Körper des anderen auf - und das ausgerechnet an einem Tag, an dem für jeden Einzelnen wichtige Entscheidungen anstehen.

Wird es den Walkers gelingen, so zusammenzuhalten, dass es trotz der widrigen Umstände mit der Beförderung, dem Bewerbungsgespräch am College, einem Rekordvertrag und einem Profitraining bei einem Fußballclub klappt?

Produziert wird "Family Leave" von McG zusammen mit Mary Viola, Jennifer Garner, Lawrence Grey, Ben Everard und Nicole King Solaka.

Regisseur McG hat bereits häufiger mit Netflix zusammengearbeitet; zuletzt bei der Teenagerkomödie Wie Jodi über sich hinauswuchs" und deren Sequel sowie The Babysitter: Killer Queen" und dessen Vorgänger.