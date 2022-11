Diagonale 23 beschäftigt sich mit dem Schaffen Goran Rebic'

Der 1968 im ehemaligen Jugoslawien geborene und im Jahr darauf mit seinen Eltern nach Österreich ausgewanderte Regisseur und Drehbuchautor Goran Rebic, der auch schon als Schauspieler in Erscheinung getreten ist, steht im Mittelpunkt der Reihe "Zur Person" der kommenden Diagonale.

"Rebi?' Arbeiten sind Memorabilien, die Erinnerungen mit Blick auf die Zukunft wachhalten. So erzählen die Kurz-, Dokumentar- und Spielfilme von der Arbeitsmigration nach Wien, von der Unabhängigkeit und dem Bürgerkrieg in Georgien, von den Zerfallsprozessen Jugoslawiens oder von der Donau als europäische Lebensader", heißt es in einer Mitteilung des Festivals.

1998 war Rebic auf der Diagonale Rebic für Jugofilm" mit dem Thomas-Pluch-Drehbuchpreis ausgezeichnet worden, den der Drehbuchverband Austria seit 1993 vergibt. Das Drama über die Auswirkungen des Jugoslawienkrieges auf die jugoslawische Diaspora brachte Rebic außerdem in Karlovy Vary eine Lobende Erwähnung ein und wurde beim Filmfestival in Novi Sad als bester Film ausgezeichnet. Im Jahr 2000 war Rebic' Dokumentarfilm Kazna" mit dem Großen Diagonale Preis als bester Kinofilm sowie mit dem Wiener Filmpreis der Viennale ausgezeichnet worden. 2003 hatte sein Spielfilm Donau, Duna, Dunaj, Dunav, Dunarea" u.a. den Publikumspreis beim Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg gewonnen gehabt.

Die Diagonale findet im kommenden Jahr von 21. bis 26. März letztmals unter der Leitung von Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber statt. In der vergangenen Woche waren Claudia Slanar und Dominik Kamalzadeh zu deren Nachfolgern ernannt worden.

Das Programm der Diagonale 23 wird am 9. und 10. März in Graz und Wien vorgestellt.