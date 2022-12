KOMMENTAR: Comeback des Kinos

Die Zahlen des letzten Wochenendes mögen eine andere Sprache sprechen, weil Weihnachtsmärkte und WM deutliche Spuren beim Kinobesuch hinterlassen. Aber generell scheint die Wertschätzung berechenbarer Einnahmen am weltweiten Boxoffice in den Chefetagen der großen Studios wieder zuzunehmen. 2023 verspricht ein Comeback des Kinos. Natürlich liegt der deutsche Markt momentan noch deutlich hinter dem Referenzjahr 2019, und die Kinos in den USA scheinen noch stärker unter Druck, weil die großen Studio-Tentpoles so rar gesät waren.

Hierzulande zeigt eine ganze Reihe von deutschen Filmen, welche Zugkraft sie entwickeln können, wenn sie für ein Publikum gemacht sind und nicht für die ewig meckernde Filmkritik. Was dringend benötigte Hollywood-Blockbuster betrifft, so stellen neue und alte Besen, die dort gerade kehren, klar, dass nicht mehr alles Geld in spektakuläre Streamingserien investiert werden wird, sondern gerade die Erlöse aus dem Kino wieder gestärkt werden sollen. Schließlich hat jedes börsennotierte Studio schnell enttäuschte Analysten am Hals, die zwar den fabelhaften Potenzialen von globalen Streamingservices das Wort reden, aber rasch abstrafen, wenn sich die Investitionen höher und die Rückflüsse zäher als erwartet erweisen.

David Zaslav, Chef von Warner Bros. Discovery, von dem erwartet worden war, dass er Streaming um jeden Preis favorisieren würde, hat schnell klar gemacht, dass sich alle Investitionen auch zügig rechnen müssen und milliardenschwere Sparziele ausgegeben. Ein Anhänger zeitgleicher Kinostarts ist er jedenfalls nicht. Dass Kinostarts, wenn ihnen eine exklusive Verwertung eingeräumt wird, auch nach der Pandemie Multimillionen einspielen können, hat auch Paramount gelernt, das in diesen Tagen sein Streaming-Plus auch hierzulande startet. Und der schmucklose Abgang von Bob Chapek bei Disney, der fast alles auf Disney+ gesetzt hat, zeigt, dass mit der überraschenden Wiederkehr von Bob Iger, der die digitale Strategie zwar eingeleitet hat, aber vielleicht verträglicher umgesetzt hätte, der Performance im Kino wieder mehr Bedeutung beigemessen wird.

So grandios der Erfolg von Black Panther: Wakanda Forever" ist, so schmerzhaft ist das Abschneiden der Animationsfilme wie Strange World", die das Publikum jetzt auf Disney+ erwartet. Die wahre Geschichte vom Wert des Kinos aber will niemand Geringerer als "King of the World" James Cameron - und damit auch Disney - erzählen. "Mehr Kino geht nicht" lautet der Slogan, wenn "Avatar: The Way of Water" Mitte Dezember das Publikum in Scharen anziehen und "state of the art" beweisen will, dass es sich nicht nur lohnt, für die große Leinwand zu produzieren, sondern diese ganz besondere Magie zuhause auf der Couch dann doch nicht zu finden ist. Ich freue mich jedenfalls riesig auf das Comeback des Kinos.

Ulrich Höcherl, Herausgeber und Chefredakteur