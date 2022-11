"Easy Rider"-Reboot in Planung

Nach mehr als 50 Jahren soll der Kultfilm Easy Rider" ein Reboot erhalten. Wie das US-Branchenblatt Variety berichtet, hatte sich ein Konsortium, dem u.a. Maurice Fadidas Kodiak Pictures, Eric B. Fleischmanns Defiant Studios und die Jean Boulle Group angehören, die Rechte an dem Projekt gesichert gehabt und jetzt mit der Entwicklung des Reboots begonnen.

"Unser Ziel ist es, auf das Narrativ der Gegenkultur und Freiheit, das uns das Original hinterlassen hat, auszubauen und der heutigen Jugend einen Film zu bieten, der ihrer eigenen Gegenkultur und ihren Herausforderungen Beachtung schenkt. Was die heutigen Zuschauer in ihrem alltäglichen Leben erleben, mag älteren Generationen verrückt erscheinen, aber das kann sehr gut zur gesellschaftlichen Norm werden, so wie es beim kulturellen Wandel der späten 1960er Jahre der Fall war. Wir hoffen, bei diesem Wandel eine Rolle spielen zu können", wird Fadida in Variety zitiert.

Aktuell suchen die Produzenten dem Variety-Bericht zufolge nach Autoren, die die Botschaft des Films in die heutige Zeit transferieren können.

Inszeniert von Dennis Hopper, der dafür in Cannes für das beste Filmdebüt ausgezeichnet worden war, erzählt "Easy Rider" zweier von Hopper und Peter Fonda gespielter Biker, die mit einer Ladung Drogen auf ihren Motorrädern durch den Südwesten der USA unterwegs sind. Auf ihrem Trip begegnen ihnen Hippies ebenso wie die konservativen Bewohner eines Örtchens in Louisiana. Schlussendlich endet der eigentlich so paradiesische Trip im Fiasko.